Sci alpino: Lara Gut-Behrami in quarantena. Niente incontro con i media domani e attesa per gli esami

Undici giocatori e tre membri dello staff del Genoa FC sono risultati positivi per Coronavirus. E ‘stato esaminato anche il calciatore svizzero Valon Behrami (35 anni), sotto contratto con i “rossoblu” da gennaio 2020, ma secondo le informazioni dei media rossocrociati il suo risultato è stato negativo, almeno in un primo test .

Nonostante ciò, sua moglie, cioè la sciatrice Lara Gut-Behrami (vincitrice della Coppa del Mondo 2015-2016) non sarà presente a Dübendorf questa settimana per le giornate che annualmente Swiss-Ski organizza in modo da permettere agli sponsor di realizzare le loro pubblicità e ai giornalisti di intervistare gli atleti. La ticinese è infatti in quarantena con il marito Valon.

Proprio in estate la ticinese, 26 vittorie in Coppa del Mondo, aveva parlato con “Rete Uno Sport” del dramma legato al Covid-19, asserendo che quanto meno aveva “avuto di nuovo più tempo” per godersi la sua vita privata con suo marito.

Se Gut-Behrami dovesse risultare positiva, sarebbe a rischio la sua presenza nell’apertura della stagione a Sölden (Austria), il prossimo 17, quando sul ghiacciaio del Rettenbach si disputerà la prima gara, uno slalom gigante.

Foto: Pentaphoto