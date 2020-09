Sci alpino, Coppa del Mondo: Courchevel, St. Moritz e Val d’Isere, cambiano le gare?

In attesa dell’ufficialità, che dovrebbe arrivare tra fine settembre e inizio ottobre, si rincorrono le voci che vedono le località classiche di Coppa del Mondo di sci alpino ospitare più gare del previsto nella stagione 2020-2021. Qualcosa a cui dovremo abituarci.

Le trattative tra la FIS e i vari comitati sono in pieno svolgimento. Si vorrebbe avere presto un calendario definitivo, anche se la pandemia da coronavirus non è ancora placata. A fine mese è in programma un meeting delle Federazione Internazionale Sci, con tante videoconferenze per rendere ufficiali, appunto, le scelte.

Nonostante l’aumento dei positivi al Covid-19, la Francia vuole essere al centro del mondo dello sci alpino nell’ultimo mese dell’anno solare 2020. Tuttavia, qualcosa è cambiato intorno a Courchevel. I due slalom giganti femminili, che sembravano essere in programma il 12 e il 13 dicembre 2020, non sono più fissati. St. Moritz, in Svizzera, sede delle prime gare di velocità femminili dopo quelle cancellate in Nord America, ha chiesto di posticipare di una settimana le proprie gare e di tenere una discesa e un superG (e non uno slalom parallelo). Si gareggerà in parallelo e combinata il prossimo anno? Secondo gli organizzatori francesi è probabile che martedì 15 dicembre si tenga l’unico slalom gigante donne previsto nella nota località della Savoia, così come era stato fissato all’inizio del calendario. Certo, tutto è in evoluzione e anche questa data potrebbe cambiare.

In Val d’Isère, invece, di gare ce ne saranno tante. Il 5 e 6 dicembre 2020 ecco due slalom giganti maschili, una settimana dopo gli uomini disputeranno sia una discesa libera che un superG. Dal 18 al 20 dicembre si disputeranno una discesa libera maschile e un superG, sia per i maschi che per le ragazze.

Se la situazione legata alla pandemia lo consentirà….

Foto: Pentaphoto