Roland Garros 2020, risultati 30 settembre tabellone femminile: forfait di Serena Williams, esce Victoria Azarenka

A Parigi, per quanto riguarda il Roland Garros di tennis 2020, oggi, mercoledì 30 settembre, sono stati disputati i primi sedici incontri del secondo turno del tabellone principale di singolare femminile, mentre nella giornata di domani si completeranno i sedicesimi di finale.

Nel derby romeno Simona Halep batte Irina-Camelia Begu per 6-3 6-4, mentre nel derby statunitense Amanda Anisimova batte Bernarda Pera per 6-2 6-0. La canadese Eugenie Bouchard supera l’australiana Daria Gavrilova per 5-7 6-4 6-3, mentre la polacca Iga Swiatek batte la rappresentante di Cina Taipei Su-Wei Hsieh con il punteggio di 6-1 6-4.

Martina Trevisan supera la statunitense Cori Gauff per 4-6 6-2 7-5, mentre l’ellenica Maria Sakkari supera la russa Kamilla Rakhimova per 7-6 6-2. La boema Katerina Siniaková ha la meglio sulla russa Anastasia Pavlyuchenkova per 6-3 6-4 ed infine la neerlandese Kiki Bertens batte Sara Errani con il punteggio di 7-6 3-6 9-7.

L’ucraina Elina Svitolina supera la messicana Renata Zarazua per 6-3 0-6 6-2, mentre la russa Ekaterina Alexandrova ha la meglio sull’australiana Astra Sharma con un duplice 6-3. In serata la transalpina Caroline Garcia supera la bielorussa Aliaksandra Sasnovich per 7-6 6-2, mentre la belga Elise Mertens batte l’estone Kaia Kanepi 6-4 7-5.

La slovacca Anna Karolína Schmiedlová batte a sorpresa la bielorussa Victoria Azarenka con un duplice 6-2, mentre l’argentina Nadia Podoroska supera la kazaka Yulia Putintseva per 6-3 1-6 6-2. Il derby boemo premia Barbora Krejcikova, che batte Barbora Strýcová per 6-4 3-6 6-3, infine la bulgara Tsvetana Pironkova approfitta del forfait della statunitense Serena Williams.

RISULTATI FEMMINILI 30 SETTEMBRE

Simona Halep batte Irina-Camelia Begu 6-3 6-4

Amanda Anisimova batte Bernarda Pera 6-2 6-0

Eugenie Bouchard batte Daria Gavrilova 5-7 6-4 6-3

Iga Swiatek batte Su-Wei Hsieh 6-1 6-4

Martina Trevisan batte Cori Gauff 4-6 6-2 7-5

Maria Sakkari batte Kamilla Rakhimova 7-6 6-2

Katerina Siniaková batte Anastasia Pavlyuchenkova 6-3 6-4

Kiki Bertens batte Sara Errani 7-6 3-6 9-7

Elina Svitolina batte Renata Zarazua 6-3 0-6 6-2

Ekaterina Alexandrova batte Astra Sharma 6-3 6-3

Caroline Garcia batte Aliaksandra Sasnovich 7-6 6-2

Elise Mertens batte Kaia Kanepi 6-4 7-5

Anna Karolína Schmiedlová batte Victoria Azarenka 6-2 6-2

Nadia Podoroska batte Yulia Putintseva 6-3 1-6 6-2

Barbora Krejcikova batte Barbora Strýcová 6-4 3-6 6-3

Tsvetana Pironkova batte Serena Williams per forfait

Foto: LaPresse