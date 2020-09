Roland Garros 2020: Lorenzo Giustino da record, mai un italiano tanto in campo. Secondo match più lungo di sempre a Parigi

Lorenzo Giustino ha vinto un match del tutto da record al Roland Garros 2020. Il napoletano, al suo primo successo in un tabellone principale Slam (al secondo tentativo, dopo Melbourne nello scorso gennaio), ci ha messo cinque set e due giorni a costringere il francese Corentin Moutet alla resa. Tante le questioni statistiche legate a questa partita.

Si tratta, infatti, del secondo match più lungo mai giocato al Roland Garros, con le sue 6 ore e 5 minuti: non è stato battuto di poco il record di 6 ore e 33 minuti appartenente a Fabrice Santoro e Arnaud Clement. Nel 2004, questo incontro si disputò anch’esso su due giorni, e fu vinto dall’uomo che Pete Sampras contribuì a far conoscere come “Le Magicien“, e di cui Guy Forget disse: “Il gioco di Fabrice è paragonabile ad un virus che infetta un computer: a poco a poco distrugge tutto quanto gli sta intorno“.

Ma non c’è solo questo primato: l’incontro, che è anche il più lungo di sempre riguardante un giocatore italiano, risulta essere anche l’ottavo di maggior durata della storia del tennis (relativamente al solo singolare maschile); va a infilarsi tra due match di Coppa Davis, quello tra Josè Luis Clerc e John McEnroe in Argentina-USA del 1980 e quello tra Horst Skoff e Mats Wilander in Austria-Svezia del 1989. Rimane irraggiungibile la sfida tra John Isner e Nicolas Mahut di Wimbledon 2010, conclusa in 11 ore e 5 minuti nell’arco di tre giorni, con l’americano che, una volta battuto il francese per 70-68 al quinto set, fu per forza di cose un fantasma opposto all’olandese (e personaggio) Thiemo de Bakker.

Si tratta, inoltre, del quarto più lungo match in uno Slam, dopo il citato Isner-Mahut che è al primo posto, Santoro-Clement che è al terzo e la semifinale di Wimbledon 2018 tra il sudafricano Kevin Anderson e Isner, durata 6 ore e 36 minuti, con la differenza che questa cominciò e terminò nello stesso giorno.

Foto: Roberta Corradin / LivePhotoSport.it