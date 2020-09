Roland Garros 2020, i risultati del tabellone femminile. Avanzano Halep e Azarenka, Trevisan affronterà Gauff

Pioggia e freddo hanno accompagnato giocatori e giocatrici in questa prima giornata dedicata al Roland Garros 2020. I match che hanno avuto per protagonisti i tennisti della parte alta del tabellone femminile e di quella bassa del maschile hanno regalato uno spettacolo particolare sia per un clima non ideale che per la presenza scarna del pubblico (solo 1000 spettatori permessi).

Sul versante delle donne superano il primo esame la rumena Simona Halep e la bielorussa Vika Azarenka. La n.2 del mondo ha regolato per 6-4 6-0 la spagnola Sara Sorribes Tormo in 1 ora e 24 minuti di gioco, iniziando in maniera un po’ soft, ma venendo fuori alla distanza. Halep che nel prossimo turno se la vedrà contro la connazionale Irina Begu (n.72 WTA), vittoriosa contro la svizzera Jil Belen Teichmann (n.54 del ranking) per 6-4 4-6 6-3. Successo ancor più netto di Vika, per 6-1 6-2 contro la montenegrina Danika Kovinic in poco più di un’ora di gioco. Una partita che, come altre, è stata condizionata dall’arrivo di Giove Pluvio, con Azarenka che a un certo punto del match ha forzato la mano per uscire dal campo viste le condizioni. La bielorussa al secondo round giocherà contro la slovacca (n.161 del mondo) Anna Karolina Schmiedlova. La 26enne ha piegato in due set l’americana Venus Williams (n.75 del mondo), lontanissima dai suoi standard: 6-4 6-4 lo score.

Di sicuro interesse lo scontro tra la britannica Johanna Konta (n.13 del mondo) e la talentuosa american Cori Gauff (n.51 WTA): vittoria della giovane statunitense che con un duplice 6-3 ha prevalso nel confronto con Konta, in una sfida nella quale la verte della tennista degli States ha avuto la meglio. Gauff che avrà ora come avversaria qualcosa che ci riguarda da vicino. La sua avversaria sarà infatti l’azzurra Martina Trevisan che per la prima volta ha ottenuto un successo in uno Slam: la n.159 del mondo ha sconfitto nel derby tricolore Camila Giorgi, ritiratosi nel corso del secondo set sul punteggio di 7-5 3-0.

