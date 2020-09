Roland Garros 2020: i match della giornata. Sei azzurri in campo, esordio per Nadal, Thiem e Serena Williams

Con l’incognita della pioggia che potrebbe condizionare anche il programma odierno, il Roland Garros 2020 vede l’esordio del suo padrone di casa. Tocca, infatti, a Rafael Nadal scendere in campo quest’oggi sul Philippe Chatrier contro il bielorusso Egor Gerasimov. Un primo turno sicuramente comodo per lo spagnolo, che dovrebbe imporsi facilmente per tre set a zero.

Totalmente diverso il primo turno di uno dei favoriti per la vittoria finale, Dominic Thiem, che potrebbe incrociare Nadal in semifinale. Sarà un esordio di fuoco per il vincitore degli ultimi US Open, che dovrà vedersela con il croato Marin Cilic. Si tratta della rivincita proprio del terzo turno giocato a New York qualche settimana fa, quando fu Thiem ad imporsi in quattro set. L’austriaco è favorito, ma non dovrà sottovalutare assolutamente Cilic, che ha raggiunto comunque gli ottavi agli ultimi Internazionali d’Italia.

Altro primo turno interessante è quello che vede Daniil Medvedev affrontare l’ungherese Marton Fucsovics. Il russo spera di interrompere il digiuno di successi sulla terra rossa, superficie davvero mai amata, ma il magiaro è un ostacolo duro e che può mettere in grande difficoltà il numero cinque del mondo.

In campo femminile ci sarà l’esordio di Serena Williams. L’americana comincia il suo cammino parigino con il derby contro la connazionale Kristie Ahn. Lo stesso identico primo turno degli US Open e sul cemento americano vinse in due set l’ex numero uno del mondo. Fari puntati anche sulle prime di Elina Svitolina, vincitrice del torneo di Strasburgo, e Garbine Muguruza, le quali affrontano, rispettivamente, la russa Varvara Gracheva e la slovena Tamara Zidansek.

Sono sei gli azzurri impegnati in questa giornata. C’è l’esordio di Fabio Fognini, che aprirà il programma del campo Simonne Mathieu affrontando il kazako Mikhail Kukushkin. Un primo turno non duro per il ligure, che è arrivato a Parigi non nella miglior condizione, ma sicuramente in crescita rispetto alle settimane precedenti.

Sempre tra gli uomini tocca a Lorenzo Sonego e Salvatore Caruso, che se la vedranno con l’ecuadoriano Emilio Gomez e con l’argentino Guido Pella, mentre Lorenzo Giustino dovrà continuare il suo match contro il francese Corentin Mouter, interrotto ieri sul 4-3 nel terzo set in favore dell’azzurro (1-1 il conto dei parziali).

Italia impegnata anche nel versante femminile in due partite: Jasmine Paolini ha un primo turno complicato, ma giocabile, contro la spagnola Aliona Bolsova Zadoinov; mentre Sara Errani, uscita dalle qualificazioni, ha pescato la temibile portoricana Monica Puig. Potrebbero essere due battaglie e le azzurre dovranno giocare al loro meglio per ottenere la vittoria.

Il programma completo della seconda giornata del Roland Garros 2020

Foto: LaPresse