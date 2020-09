Quanti soldi ha guadagnato Lorenzo Musetti con la finale del Challenger di Forlì? Montepremi irrisorio

Lorenzo Musetti si è qualificato alla finale del Challenger di Forlì, torneo di tennis sulla terra rossa della località romagnola. Il 18enne ha sconfitto in rimonta il sudafricano Llyos Harris e ha così staccato il biglietto per l’atto conclusivo, dove incrocerà il brasiliano Thiago Monteiro. Il toscano si è proiettato nei pressi della top-150 del ranking ATP e sta giocando molto bene, battendo in serie dei top-100 nell’ultima settimana tra Forlì e gli Internazionali d’Italia. Il montepremi è davvero minimo visto che si tratta di un Challenger, Lorenzo Musetti ha guadagnato appena 7.200 euro con il passaggio in finale. La vittoria del Challenger di Forlì vale 12.250 euro.





Foto: LaPresse