Quante posizioni guadagna Lorenzo Musetti nel ranking Atp? L’azzurro si avvicina alla top-170

Lorenzo Musetti ha sconfitto lo statunitense Frances Tiafoe negli ottavi di finale del Challenger di Forlì. Il 18enne italiano, dopo aver eliminato Stan Wawrinka e Kei Nishikori agli Internazionali d’Italia, si sta mettendo in grandissima mostra anche sulla terra rossa della località romagnola e si è preso il lusso di surclassare in tre set l’attuale numero 67 al mondo. Un altro top-100 si è inchinato al cospetto del giovane toscano, il quale ora se la dovrà vedere contro il vincente del confronto tra l’altoatesino Andreas Seppi e il brasiliano Bellucci.

Il risultato odierno testimonia ulteriormente le qualità del nostro portacolori e si tratta di una vittoria importante anche in ottica ranking: grazie a questo risultato, infatti, Lorenzo Musetti balza al 171mo posto della graduatoria internazionale con all’attivo 334 punti. Si tratta di un piazzamento comunque in divenire, anche perché alcuni giocatori vicino a lui sono impegnati nelle qualificazioni del Roland Garros e dunque qualcosa potrebbe cambiare nelle prossime ore. Domani l’azzurro scenderà in campo per andare a caccia della semifinale nel Challenger di Forlì, intanto sorride per avere eliminato un giocatore del calibro di Tiafoe.

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events