Pattinaggio artistico, Anna Shcherbakova in testa dopo lo short alla prima tappa del Coppa Di Russia. Kovalev avanti in campo maschile

Nonostante le significative defezioni – tra tutte quella di Evgenia Medvedeva, transitata questa settimana nuovamente da Eteri Tutberidze, e di Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov, assenti per positività del cavaliere al Covid-19 – non è mancato lo spettacolo all‘Arena di Syzran, impianto sportivo che sta ospitando questa settimana la prima tappa della Coppa Di Russia, importante evento interno di pattinaggio artistico che vede coinvolti i migliori pattinatori russi, obbligati secondo le regole federali a partecipare ad almeno due appuntamenti del circuito con piazzamenti di rilievo per accedere ai Campionati Nazionali di dicembre.

In una specialità individuale femminile depotenziata in termini competitivi non solo dall’assenza della già citata Vice Campionessa Olimpica, ma anche da quella dell’interessantissima Kseniia Sinitsyna (fuori per infortunio), a imporsi nettamente nello short program è stata Anna Shcherbakova: l’allieva della Sambo 70, con una combinazione composta da triplo lutz/triplo ritterger decisamente corta in termini di rotazione sorprendentemente non redarguita dal pannello tecnico, ha preso il largo realizzando senza particolari patemi sia il triplo flip che il doppio axel, facendo il pieno di GOE nelle tre trottole pianificate e conquistando l’eccessivo – ma sarà un leitmotiv di tutto l’evento per la maggior parte degli atleti – di 82.13, suddiviso in 44.93 (tecnico) e 37.20 (componenti del programma).

Loading...

Loading...

A debita distanza si è piazzata al secondo posto provvisorio con 69.28 (36.52, 32.76) la compagna di allenamento Maia Khromykh, pattinatrice cresciuta esponenzialmente in termini di altezza che ha ben eseguito il triplo lutz ruotando però in modo traballante la combinazione triplo flip/triplo toeloop e arrivando con step out dal doppio axel. Non ha saputo approfittare della situazione Anna Frolova che, a causa di di una chiamata di filo non pulito nel triplo lutz e per un problema nella trottola con cambio di piede, depotenziata dal suo valore, ha dovuto accontentarsi della terza piazza con 68.19 (36.39, 31.80).

In campo maschile, con il forfait di Alexander Samarin, a fare la voce grossa è stato Artyom Kovalev, il quale si è imposto grazie a una performance pulita caratterizzata da un bel quadruplo salchow, dal triplo axel e dalla sicura combinazione triplo lutz/triplo toeloop, elementi con cui ha raggiunto agilmente quota 84.87 (81.82, 46.67) superando il più esperto Makar Ignatov, secondo con 81.82 (42.07, 39.75), coraggioso nel provare ad alzare l’asticella atterrando un sontuoso quadruplo rittberger (segnato dal pannello con la nuova chiamata sul quarto) ma rimasto attardato a causa di un axel mandato a vuoto e di un arrivo non tenuto dal quadruplo toeloop, comunque poi agganciato con il triplo toeloop. Più staccato Roman Savosin, al momento terzo con 76.68 (39.08, 36.60)

Nel primo pomeriggio inoltre si è conclusa la gara della danza sul ghiaccio con la vittoria sul filo di lana per Elizaveta Khudayberdieva-Egor Bazin che, grazie al vantaggio accumulato nella rhythm dance, hanno chiuso la tappa in prima posizione con 195.87 anticipando di poco più di un punto Annabel Morozov-Andrey Bagin, secondi con 194.75, e Sofia Shevchenko-Igor Eremenko, terzi con 181.15.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI PATTINAGGIO ARTISTICO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse