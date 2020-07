Pattinaggio artistico, giravolta dell’ISU: sì alla chiamata sul quarto nella prossima stagione

Era attesa per la giornata di oggi una risposta sul regolare svolgimento del circuito ISU Junior Grand Prix, competizione itinerante di pattinaggio artistico in bilico a causa di ben tre tappe cancellate per le conseguenze della pandemia. Nella nuova comunicazione del consiglio, pubblicata nel primo pomeriggio di martedì 8 luglio, l’ISU invece ha voluto raddrizzare il tiro su alcune questioni regolamentari cancellate poche settimane fa proprio per facilitare la ripresa delle attività degli atleti.

In realtà però l‘aspetto più rilevante del comunicato 2334 riguarda esclusivamente una novità significativa, stralciata in precedenza e ora reintrodotta: la chiamata sul quarto; già a partire da questa stagione quindi il pannello tecnico potrà redarguire gli elementi di salto con un quarto di rotazione mancante con il segno “q”; in questo caso non ci sarà un abbassamento del valore di base come succede di norma con il salto sottoruotato o degradato ma semplicemente una valutazione negativa nel grado di esecuzione.

Rimangono congelati i cambiamenti sul base value: la nuova norma infatti equiparava lo stesso valore al triplo flip e al triplo lutz, ovvero 5.30, mettendoli sullo stesso piano del rittberger se atterrati da quattro giri di rotazione, assegnando come punteggio di partenza 11.00. Mancanti quindi anche le acclamate sanzioni sulle pre rotazioni e sulle partenze eseguite in modo scandente o “rubate”.

Foto: Pier Colombo