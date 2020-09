Pattinaggio artistico, clamoroso in Russia! Evgenia Medvedeva ritorna da Eteri Tutberidze

Come dice Antonello Venditti: “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi ma poi ritornano“. Anche se questa volta più che di amore dovremmo parlare di opportunità e (forse) responsabilità: Evgenia Medvedeva, stella russa di pattinaggio artistico, a distanza di due anni dalla separazione sta per tornare ad allenarsi nel gruppo guidato da Eteri Tutberidze. La clamorosa notizia, che deve ancora essere resa nota ufficialmente dalla Federazione locale, è emersa nella mattinata di mercoledì 16 settembre tramite l’Agenzia di Stampa Ria Novosti, ed è stata confermata ufficiosamente da Eduard Aksenov, vice capo del dipartimento Khrustalny del centro Sambo-70.

La pattinatrice, apparsa seriamente in difficoltà dopo i Test andati in scena lo scorso fine settimana a Mosca, ripristinerà dunque la collaborazione con l’allenatrice storica, con cui ha conquistato ben quattro medaglie d’oro tra Europei e Mondiali nel biennio 2016-2017 (con altrettanti Finali del Grand Prix vinte) oltre che la medaglia d’argento alle Olimpiadi di PyeongChang, risultato che ha spinto l’atleta ad abbandonare la Russia per approdare in Canada da Brian Orser, con cui ha comunque ottenuto il bronzo iridato ai Mondiali di Saitama del 2019.

Loading...

Loading...

Medvedeva scenderà sul ghiaccio già questa settimana per la prima tappa della Coppa di Russia, programmata a Syrzan dal 18 al 21 settembre; successivamente prenderà parte al secondo appuntamento, pianificato a Mosca dal 10 al 13 ottobre.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI PATTINAGGIO ARTISTICO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: International Skating Union (free editorial use)