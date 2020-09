Pallanuoto, Coppa Italia 2020-2021: qualificate alla Final Four Brescia, Recco, Telimar e Ortigia

Non ci sarà bisogno di attendere l’ultima giornata di questa seconda fase della Coppa Italia 2020-2021 di pallanuoto maschile per decidere le qualificate alla Final Four che si disputerà il 29 e 30 gennaio. I verdetti infatti sono già arrivati: le quattro che accedono all’ultima fase sono Pro Recco, AN Brescia, Telimar e Ortigia, tutte a quota sei punti nei rispettivi gironi e irraggiungibili dalle rivali. Andiamo a riepilogare i risultati e le classifiche aggiornate.

RISULTATI SECONDA GIORNATA

Girone E (a Savona)

2^ giornata – venerdì 25 settembre

Pro Recco-Roma Nuoto 22-1

Pro Recco: Perrone, F. Di Fulvio 1, Mandic 1, Figlioli 2, Younger 5, Velotto, N. Presciutti 1, Echenique 5 (1 rig.), Dobud 1, Figari 1, Hallock 2 (1 rig.), S. Luongo 3, Negri. All. Hernandez

Roma Nuoto: De Michelis, Ciotti, Graglia, F. Faraglia 1, P. Faraglia, Voncina, De Robertis, Di Santo, Boezi, Casasola, Martinelli, Tartaro, Di Gregorio. All. Tafuro

Arbitri: Collantoni e Centineo

Note: parziali 4-1, 5-0, 4-0, 9-0. Usciti per limite di falli De Robertis (R) nel terzo tempo e Martinelli (R) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Recco 2/5 + 4 rigori e Roma 1/2 + un rigore. De Michelis (R) para un rigore a Di Fulvio e uno a Mandic nel secondo tempo. F. Faraglia (R) fallisce un rigore (traversa) nel terzo tempo.

CC Ortigia-RN Savona 11-9

CC Ortigia: Tempesti, Cassia 1, Abela, Rocchi, Di Luciano, Ferrero, Giacoppo 3, Gallo 4 (3 rig.), Mirarchi, Rossi, Vidovic 2, Napolitano 1, Piccionetti. All. Piccardo

RN Savona: Massaro, Patchaliev 1, Giovannetti, Vuskovic 2, Molina Rios, Rizzo, Urbinati, Bruni 3, Campopiano, Fondelli 3, Iocchi Gratta, Caldieri, Da Rold. All. Angelini

Arbitri: Calabrò e Ercoli

Note: parziali 1-0, 2-4, 3-4, 5-1. Usciti per limite di falli Abela (O) e Molina Rios (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Ortigia 5/8 + 3 rigori e RN Savona 2/8

Girone F (a Palermo)

2^ giornata – venerdì 25 setttembre

Telimar-CN Posillipo 12-11

Telimar: Nicosia, Dal Basso 1, Galioto 1, Di Patti, Occhione, Vlahovic 1, Giliberti, Marziali, Lo Cascio, Damonte 7 (4 rig.), Lo Dico 2, Migliaccio, Washburn. All. Baldineti

CN Posillipo: Lamoglia, Iodice 1, M. Di Martire 4 (1 rig.), Picca, Mattiello, Lanfranco, Parella 1, Silvestri 1, Telese, Bertoli 1, Baraldi 2, Saccoia 1, Spinelli. All. Brancaccio

Arbitri: Castagnola e Petronilli

Note: parziali 3-1, 4-4, 3-4, 2-2. Usciti per limite di falli Mattiello, (P) nel terzo tempo, Galioto (T), Di Martire (P) e Bertoli (P) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Telimar 4/12 4 + rigori e Posillipo 5/9 + un rigore

AN Brescia-Iren Genova Quinto 15-3

AN Brescia: Del Lungo, Dolce 3 (1 rig.), C. Presciutti 1, T. Gianazza 1, Jokovic, Nikolaidis 2, Renzuto Iodice, Balzarini 3, Alesiani 1, Vlachopoulos 2, E. Di Somma 1, N. Gitto 1, M. Gianazza. All. Bovo.

Genova Iren Quinto: Pellegrini, Panerai 1, Fracas, Mugnaini, Brambilla, Guidi, Gavazzi 1, Nora 1, Gambacciani, Bittarello, M. Gitto, Dellacasa, Pellerano. All. Luccianti

Arbitri: Scappini e D’Antoni.

Note: parziali 3-1, 5-1, 4-0, 3-1. Espulso per proteste Bittarello (Q) nel quarto tempo. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Brescia 7/9 + un rigore e Quinto 1/9.

CLASSIFICHE

Girone E (a Savona): Pro Recco e CC Ortigia 6, RN Savona, Roma Nuoto 0

Girone F (a Palermo): Telimar e AN Brescia 6, SC Quinto e CN Posillipo 0





