Pallanuoto, Coppa Italia 2020-2021: i risultati della prima giornata. Tutto facile per Recco e Brescia

Torna la pallanuoto nel Bel Paese con la prima fase della Coppa Italia 2020-2021: prima giornata nei quattro gironi, tutto facile nell’esordio per le favoritissime Pro Recco ed AN Brescia. Andiamo a riepilogare tutti i risultati.

PRIMA GIORNATA COPPA ITALIA PALLANUOTO MASCHILE 2020-2021

AN Brescia-Roma Nuoto 17-6

Brescia: Del Lungo, Dolce 2 (1 rig.), C. Presciutti 2 (1 rig.), Gianazza, Jokovic 2, Nikolaidis 1, Renzuto Iodice 1, Alesiani 3, Vlachopoulos 2, E. Di Somma 2, N. Gitto 2, Gianazza. All. Bovo

Roma Nuoto: De Michelis, Ciotti, Graglia, F. Faraglia, P. Faraglia 1, Voncina, De Robertis 2, Di Santo, Boezi 1, Casasola, Spione 2, Martinelli, Di Gregorio. All. Tafuro

Arbitri: Nicolosi e Navarra

Note: parziali 4-1, 4-1, 4-2, 5-2. AN Brescia con 12 giocatori a referto. Nessuno uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Brescia 2/3 + 2 rigori, Roma 2/8.

Girone D San Donato Metanopoli-PN Trieste 11-15

San Donato: Ferrari, Baldineti, Brambilla 1, L. Bianco, Di Somma 2 (1 rig.), Ravina, Lanzoni 4 (2 rig.), Monari 1, Busilacchi 2 (1 rig.), Cimarosti, Caliogna 1, Cavo. All. Gambacorta

Trieste: Oliva, Podgornik, Petronio 1, Buljubasic 4, Razzi, Turkovic, Diomei, Milakovic 5, Vico 2, Mezzarobba 2 (1 rig.), Bini, Mladossich 1, Persegatti. All. Bettini

Arbitri: L. Bianco e Piano

Note: parziali 4-6, 1-2, 2-2, 4-5. Usciti per limite di falli: Metanopoli L. Bianco (III tempo), Di Somma (II tempo), Cimarosti (IV tempo); Trieste Razzi (IV tempo). Superiorità numeriche: Metanopoli 5/12 + 2 rigori, Trieste 10/20 n+ 4 rigori.

Girone D RN Savona-Telimar 10-11

Savona: Massaro, Patchaliev, Caldieri, Vuskovic 2, Molina Rios 1, Rizzo 1, Urbinati, Bruni, Campopiano 1, Fondelli 4, Iocchi Gratta 1, Bragantini, Da Rold. All. Angelini.

Telimar: Nicosia, Del Basso, Galioto 1, Di Patti, Occhione 1, Vlahovic 3, Giliberti, Marziali 2, Lo Cascio, Damonte 3, Lo Dico 1, Migliaccio, Washburn. All. Baldineti.

Arbitri: Colombo e Fusco

Note: parziali 2-2, 2-3, 3-3, 3-3. Espulso per proteste Rizzo (R) nel quarto tempo. Usciti per limite di falli Vuskovic (S), Campopiano (S) e Occhione (T) nel terzo tempo e Molina Rios (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Savona 7/14 e Telimar 7/17.

Girone A Pro Recco-SC Quinto 18-4

Pro Recco: Bijac, Di Fulvio 1, Mandic 4, Figlioli 1, Younger 2, Velotto 1, Presciutti 3, Echenique 2, Ivovic 2, Figari 1, Rossi, Luongo 1, Negri. All. Hernandez

Quinto: Pellegrini, Panerai 1, Fracas 1, Mugnaini, Brambilla 1, Guidi, Gavazzi, Nora, De Micheli, Bittarello, Gitto 1, Della Casa, Pellerano. All. Luccianti

Arbitri: Ferrari e D. Bianco

Note: parziali: 4-1, 5-1, 3-2, 6-0. Superiorità numeriche: Pro Recco 2/4, Iren Genova Quinto 1/8. Nessuno espulso per limite di falli. Nel quarto tempo Pellerano sostituisce Pellegrini. Nel secondo tempo Bijac para un rigore a Nora. In tribuna il CT del Settebello Sandro Campagna. Girone C CC Ortigia-CN Posillipo 10-7

CC Ortigia: Tempesti, Cassia, Abela, Rocchi 1, Di Luciano, Ferrero, Giacoppo 3, Gallo 2 (1 rig.), Mirarchi 1, Rossi, Vidovic 2, Napolitano 1, Piccionetti. All. Piccardo

Posillipo: Lamoglia, Iodice 1, Di Martire 1, Picca Mattiello 2, Telese, Parrella 1, Lanfranco, Somma, Bertoli 2, Baraldi, Saccoia, Spinelli. All. Brancaccio.

Arbitri: Alfi e Guarracino

Note: parziali: 1-3, 5-2, 3-1, 1-1. Usciti per limite di falli: Ortigia Cassia (III tempo) Rocchi (IV tempo) Rossi (III tempo) Superiorità numeriche: Ortigia 3/12+1 rigore, Posillipo 4/16.

Foto LM/LPS/Danilo Vigo