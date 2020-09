Pallanuoto, Coppa Italia 2020-2021: domani si parte con la prima fase

Torna in campo la pallanuoto per club nel Bel Paese al maschile dopo una pausa lunghissima dovuta alla pandemia che ha sconvolto il mondo. Domani si parte con la prima fase della Coppa Italia 2020-2021: quattro gironi in programma (tre da tre squadre, uno da quattro), tra Genova, Savona, Roma e Napoli, dai quali verranno fuori le qualificate per la seconda fase (26-27 settembre) con l’obiettivo sulla Final Four (29-31 gennaio).

I gironi:

Girone di Genova – A: RN Florentia, SC Quinto, Pro Recco

Girone di Savona – D: Metanopoli, Pallanuoto Trieste, RN Savona, Telimar

Girone di Roma – B: AN Brescia, Lazio Nuoto, Roma Nuoto

Girone di Napoli – C: CC Ortigia, CN Posillipo, R.N. Salerno

PROGRAMMA PRIMA FASE COPPA ITALIA PALLANUOTO 2020-2021

1^ giornata – 19 settembre

Genova 19.00 Pro Recco-SC Quinto

Roma 17.00 AN Brescia-Roma Nuoto

Napoli 19.00 CC Ortigia-CN Posillipo

Savona 18.00 San Donato Metanopoli-PN Trieste

Savona 19.30 RN Savona-Telimar

2^ giornata – 20 settembre

Genova 11.30 SC Quinto-RN Florentia

Roma 10.30 SS Lazio Nuoto-AN Brescia

Napoli 10.30 CC Ortigia-RN Nuoto Salerno

Savona 10.00 Telimar-San Donato Metanopoli

Savona 11.30 PN Trieste-RN Savona

3^ giornata – 20 settembre

Genova 17.00 RN Florentia-Pro Recco

Roma 15.30 Roma Nuoto-SS Lazio Nuoto

Napoli 18.30 CN Posillipo-RN Nuoto Salerno

Savona 16.00 PN Trieste-Telimar

Savona 17.45 RN Savona- San Donato Metanopoli

Foto LM/LPS/Giancarlo Dalla Riva