Ordine d’arrivo Superbike, GP Catalogna 2020: risultato e classifica gara-2. Vince Chaz Davies, quarto Jonathan Rea

Dopo la chiusura del fine settimana del GP di Teruel della Superbike, il calendario del Mondiale 2020 è proseguito in maniera serrata ed ha visto concludersi sul tracciato di Barcellona il weekend del GP di Catalogna, su una delle piste più belle e affascinanti, con gara 2 che è appena terminata. Questa la classifica della corsa appena giunta al traguardo.

CLASSIFICA GARA 2 GP CATALOGNA 2020 SUPERBIKE

1 4 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 20 1’42.646 324,3 1’42.422 318,6

2 1 60 M. VAN DER MARK NED PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 20 2.460 2.460 1’42.852 317,6 1’41.973

3 5 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 20 2.559 0.099 1’42.851 319,5 1’42.663 313,0

4 2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 8.040 5.481 1’42.783 320,5 1’41.619 319,5

5 9 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 20 13.196 5.156 1’43.151 314,9 1’41.823 314,0

6 8 45 S. REDDING GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 20 14.232 1.036 1’42.903 320,5 1’42.222 317,6

7 12 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 20 16.409 2.177 1’43.473 318,6 1’42.555 316,7

8 7 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 17.590 1.181 1’43.325 316,7 1’42.259 312,1

9 11 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000RR-R 20 18.536 0.946 1’42.877 322,4 1’42.421 319,5

10 3 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R1 IND 20 20.401 1.865 1’43.216 315,8 1’42.320 314,0

11 19 94 J. FOLGER GER Bonovo Action by MGM Racing Yamaha YZF R1 IND 20 20.451 0.050 1’43.360 316,7 292,7

12 20 64 F. CARICASULO ITA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 20 25.414 4.963 1’43.438 315,8 1’42.586

13 16 87 L. ZANETTI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 20 31.420 6.006 1’43.709 312,1 1’44.086 309,5

14 17 13 T. TAKAHASHI JPN MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000RR-R IND 20 51.264 19.844 1’44.763 310,3 1’44.288

15 13 12 X. FORES ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 17 3 Laps 3 Laps 1’43.849 312,1 1’42.615 309,5

RITIRATI

RET 6 21 M. RINALDI ITA Team GOELEVEN Ducati Panigale V4 R IND 18 2 Laps 1’42.679 315,8 1’42.216 317,6

RET 18 53 V. DEBISE FRA OUTDO Kawasaki TPR Kawasaki ZX-10RR IND 15 5 Laps 1’44.626 310,3 1’45.035 309,5

RET 14 20 S. BARRIER FRA Brixx Performance Ducati Panigale V4 R IND 15 5 Laps 1’44.704 315,8 1’43.243 314,0

RET 15 97 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 3 17 Laps 1’43.733 312,1 1’43.493 314,9

RET 10 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 0 1’41.757 321,4

Foto: Valerio Origo