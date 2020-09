Orari F1, GP Russia 2020: programma prove libere, qualifiche e gara. Guida tv Sky e differite TV8

Nel weekend del 25-27 settembre si disputerà il GP di Russia 2020, decima tappa del Mondiale F1. Sarà il circuito di Sochi a ospitare questo appuntamento, si cambia sede dopo una settimana di pausa che ha fatta seguito alla doppia gara in Italia tra Monza e Mugello. Per la prima volta in questa tormentata stagione si esce dai confini dell’Europa centrale e ci si spinge fino a questa località che nel 2014 ha ospitato le Olimpiadi Invernali.

Le Mercedes saranno le solite favorite, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas vorranno realizzare l’ennesima doppietta, ma dovranno comunque stare attente alla Red Bull di Max Verstappen. La Ferrari è reduce da tre gare molto deludenti, ci si aspetta quantomeno una reazione da parte di Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Attenzione anche a Daniel Ricciardo (Renault), Carlos Sainz e Lando Norris (McLaren), Sergio Perez e Lance Stroll (Racing Point).

Si incomincia venerdì 25 settembre con le due sessioni di prove libere durante le quali i piloti cercheranno la messa a punto ottimale, poi sabato spazio alla FP3 e alle qualifiche per definire la griglia di partenza, domenica 27 settembre la gara. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date e gli orari del GP di Russia 2020, decima tappa del Mondiale F1 che va in scena a Sochi. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e su NowTV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport, in differita tv su TV8. Gli orari sono italiani, a Sochi sono avanti un’ora rispetto a noi.

CALENDARIO GP RUSSIA F1 2020: DATE, PROGRAMMA, ORARI

VENERDÌ 25 SETTEMBRE:

10.00-11.30 Prove libere 1

14.00-15.30 Prove libere 2

SABATO 26 SETTEMBRE:

11.00-12.00 Prove libere 3

14.00 Qualifiche

DOMENICA 27 SETTEMBRE:

13.10 Gara

GP RUSSIA F1 2020: COME VEDERLO IN TV E IN STREAMING? PALINSESTO, PROGRAMMA, ORARI

PROVE LIBERE 1-2 (VENERDÌ 25 SETTEMBRE):

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

Replica delle prove libere 2 su Sky Sport F1 (canale 207) alle ore 16.45, 20.00, 23.30 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Non è prevista programmazione su TV8.

PROVE LIBERE 3 (SABATO 26 SETTEMBRE):

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Non è prevista programmazione su TV8.

QUALIFICHE (SABATO 26 SETTEMBRE):

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta streaming su Sky Go, su NowTV.

Differita tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, canale 121 della piattaforma Sky) dalle ore 18.30.

Repliche su Sky Sport F1 (canale 207) alle ore 17.15, 19.00, 20,45, 00.00 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

GARA (DOMENICA 27 SETTEMBRE):

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta streaming su Sky Go, su NowTV.

Differita tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, canale 121 della piattaforma Sky) dalle ore 18.20.

Repliche su Sky Sport F1 (canale 207) alle ore 16.30, 20.00, 22.30, 01.00 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

