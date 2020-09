Olimpia Milano-Venezia oggi, semifinale Supercoppa Italiana basket: orario, programma, tv, streaming

La Supercoppa Italiana 2020 di basket è pronta ad entrare nel vivo. Dopo una lunga fase a gironi che ha visto coinvolte tutte e sedici le formazioni iscritte alla prossima Serie A, è giunta l’ora della Final Four che, di scena presso la “Virtus Segafredo Arena” di Bologna, decreterà la squadra vincitrice. La prima semifinale di oggi vedrà contrapposte Olimpia Milano e Umana Reyer Venezia: la squadra lombarda ha chiuso il girone A con sei vittorie in altrettante partite, mentre gli orogranata hanno conquistato il primo posto nel gruppo C seppur con due sconfitte all’attivo. Andiamo a scoprire programma e orario della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme dove sarà visibile in tv e streaming.

La palla a due tra Olimpia Milano e Umana Reyer Venezia è fissata alle ore 18.00. Il match sarà trasmesso in diretta tv da Eurosport 2 e sarà visibile anche in streaming su Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. OA Sport, invece, ve ne offrirà la Diretta Live testuale, per non perdervi neanche un minuto della fase cruciale della Supercoppa Italiana 2020.

OLIMPIA MILANO-VENEZIA OGGI: ORARIO, TV E STREAMING

Venerdì 18 settembre

Ore 18.00: Olimpia Milano – Umana Reyer Venezia

Diretta tv – Eurosport 2

Diretta streaming – Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Credit: Ciamillo