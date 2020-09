Olimpia Milano-Reyer Venezia, Semifinale Supercoppa Italiana basket: programma, orario, tv, streaming

Il basket italiano è pronto ad assegnare il primo trofeo dell’anno. Dal 18 al 20 settembre si disputerà la Final Four della Supercoppa Italiana a Bologna. Oggi è stato effettuato il sorteggio e l’urna ha previsto che la prima semifinale sarà tra l’Olimpia Milano e la Reyer Venezia.

Milano ha dominato la fase a gironi con sei vittorie in altrettante partite. Una supremazia schiacciante quella della squadra di Ettore Messina, che si presenta come la grande favorita nella tre giorni bolognese. Più difficoltà le ha avute Venezia, che ha dovuto aspettare la vittoria nell’ultima giornata contro Trento per staccare il pass per le semifinali.

Olimpia Milano-Reyer Venezia, prima semifinale della Supercoppa Italiana 2020, si giocherà venerdì 18 settembre (orario ancora da definire). L’incontro sarà visibile in diretta televisiva su Eurosport 2 ed in streaming su Eurosport Player. Ricordiamo che Eurosport è visibile anche sulla piattaforma di DAZN. Non perdetevi la diretta scritta di OA Sport

PROGRAMMA ORARI TV MILANO-VENEZIA

VENERDI’ 18 SETTEMBRE

Orario ancora da stabilire Olimpia Milano-Reyer Venezia

Diretta Televisiva: Eurosport 2

Diretta streaming: Eurosport Player

Diretta scritta OA Sport

Credit Ciamillo