NASCAR Xfinity Series, Chase Briscoe padrone a Las Vegas

Chase Briscoe domina la seconda tappa a Las Vegas della stagione per quanto riguarda la NASCAR Xfinity Series. Il numero 98 di casa Haas, a segno in Nevada anche nella corsa primaverile, vince la prima prova dei Playoffs e si qualifica direttamente al ‘Round of 8’, la semifinale per intenderci del campionato. Per l’alfiere di casa Haas si tratta dell’ottava affermazione del 2020, la decima in carriera nella ‘F2’ della NASCAR.

Briscoe, autore della pole e vincitore in entrambe le Stage, ha gestito al comando 164 dei 200 passaggi previsti. Il successo del pilota Ford non è mai stato messo in discussione in un appuntamento in cui sono mancate le Toyota. Il primo rappresentate del marchio giapponese è infatti Harrison Burton numero 20, nono sotto la bandiera a scacchi e mai in lotta per il successo.

Daniel Hemric ha tagliato il traguardo al secondo posto davanti a Justin Allgaier, Ryan Sieg ed Austin CIndric, il campione della regular season 2020. Ross Chastain, Michael Annett, Riley Herbst e Brandon Brown sono al momento a rischio di eliminazione. Prossima gara tra sette giorni a Talladega.

CLASSIFICA FINALE NASCAR XFINITY SERIES A LAS VEGAS

Chase Briscoe (Ford) Daniel Hemric (Camaro) Justin Allgaier (Camaro) Ryan Sieg (Camaro) Austin CIndric (Ford)

Foto:LaPresse