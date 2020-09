Musetti-Gabashvili oggi, Atp Challenger Forlì 2020: orario, tv, streaming, programma

Dopo la settimana da sogno al Foro Italico, Lorenzo Musetti si presenta all’ATP Challenger di Forlì con l’obiettivo di proseguire nella sua crescita. Il tennista toscano affronterà al primo turno il russo Teymuraz Gabashvili, numero 262 della classifica mondiale ed ex Top-50.

Da capire in che condizioni sia Musetti dopo i problemi alla spalla accusati nel match contro Koepfer degli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia. L’obiettivo a Forlì per il nativo di Carrara è quello di fare più strada possibile e di conquistare punti che gli permettano di scalare ancora di più la classifica mondiale.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Musetti-Gabashvili, match valevole per il primo turno dell’ATP Challenger di Forlì. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul sito dell’ATP Challenger. Non perdetevi poi la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

MUSETTI-GABASHVILI: DATA, PROGRAMMA, ORARIO

MARTEDI’ 22 SETTEMBRE:

Ore 11.30 Lorenzo Musetti-Teymuraz Gabashvili

MUSETTI-GABASHVILI, COME VEDERE IL MATCH IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming su sito ATP Challenger

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse