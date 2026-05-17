Joan Mir: “Podio importante, ma ho avuto fortuna. Vado meglio con la soft”

Dopo una gara oltremodo travagliata, Joan Mir ha centrato la seconda posizione in occasione del GP di Catalogna, sesto atto del Mondiale MotoGP andato in scena questo weekend presso il circuito del Montmelò. A seguito di due bandiere rosse provocate rispettivamente dai brutti incidenti di Alex Marquez e di Joann Zarco (entrambi portati in ospedale per accertamenti), lo spagnolo in forza alla Honda HRC Castrol ha ceduto il passo al solo Fabio Di Giannantonio, il quale ha strappato la prima posizione. Il podio è stato poi completato dalla Gresini di Fermin Aldeguer. Una volta arrivato al parco chiuso, lo spagnolo ha analizzato quanto fatto:

“Salire sul podio è fantastico, sognavamo questo momento – ha detto Zarco – abbiamo lavorato moltissimo in questa prima parte di stagione, ma per un motivo o per un altro sono caduto spesso. Oggi siamo riusciti a mettere tutto insieme, non è stata una gara semplice. Spero che Alex e Johann stiano bene e che possano correre con noi al Mugello“.

Poi, ai microfoni di Sky Sport, il pilota ha aggiunto: “Quando vedi cose di questo genere se preoccupato, l’importante è che i ragazzi stiano bene, hanno rischiato tanto. La gara? Sono felice della gestione delle gomme, ho avuto fortuna quando siamo ripartiti, con la soft la moto funziona meglio, con la media non posso spingere. Fare podio qui è importante, soprattutto dopo tanti ritiri”.

Mir ha inoltre chiosato: “Con questo motore non abbiamo la moto più veloce nella griglia, ma ci manca più che altro il grip e l’accelerazione. La moto scivola tanto, devo prendere dei rischi perché so che in curva il lavoro da fare è difficile. Il problema è che quando lascio i freni con la soft ho un grip positivo, cosa che non succede in altri casi”.