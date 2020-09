MotoGP, Maverick Vinales: “La nostra priorità è partire davanti, inizio a capire meglio la Yamaha”

Dopo Misano, è la volta di Barcellona, ottavo round per il Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato catalano i piloti sono attesi a una tappa tradizionale, una “Grande Classica” del calendario iridato. Un campionato molto equilibrato quello della top-class: l’assenza dello spagnolo Marc Marquez per infortunio si fa sentire, ma nessuno fino ad ora ne ha approfittato. La classifica, infatti, parla chiaro: Andrea Dovizioso (Ducati) in testa con 84 punti, seguito da Fabio Quartararo (Yamaha), Maverick Vinales (Yamaha) a 83 punti e da Joan Mir (Suzuki) a 80.

Vinales, in particolare, viene dal successo del GP dell’Emilia Romagna: una prestazione convincente la sua, in pole-position il sabato e solido la domenica, approfittando anche dell’errore di Francesco “Pecco” Bagnaia in testa in una fase dell’ultima gara. L’iberico si augura, da questo punto di vista, di trovare un minimo di continuità, visto che spesso nello stesso fine settimana ha alternato ottime prestazioni ad altre meno convincenti. “La nostra priorità è partire davanti, lo abbiamo visto anche domenica a Misano, quando non riuscivo a recuperare il gap con “Pecco”. Mi sto focalizzando sui punti forti della moto, inizio a capirla bene e il mio feeling con la M1 2020 cresce, ma quando ci sono cattive qualifiche è ancora difficile fare buone gare. Fino alle ultime corse non sapremo quello che potrà succedere, dobbiamo sfruttare al meglio i nostri punti forti per trarre il massimo in ogni gara. Abbiamo dei problemi in termini di accelerazione, ma qui dovremmo avere meno difficoltà“, le parole dell’iberico nel corso della conferenza stampa di presentazione del GP di Barcellona.

Alla domanda sull’eventualità di creare un’Academy come quella di Valentino Rossi, Maverick ha dichiarato: “Strano che non abbiamo qualcosa in Spagna come il Ranch di Vale, mi piacerebbe vedere un’Academy come la sua anche qui. Ora ci stiamo allenando ad Andorra, ci piace molto, è utile confrontarsi così“.

Foto: LaPresse