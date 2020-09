MotoGP, Franco Morbidelli super nelle libere. Saprà confermarsi anche in gara?

Quest’oggi, nella prima giornata di prove libere del Gran Premio di Catalogna, Franco Morbidelli è piaciuto anzichenò. Il venticinquenne romano ha tenuto un buon ritmo e soprattutto si è dimostrato velocissimo sul giro secco, realizzando il miglior crono di giornata. Viene dunque da chiedersi quali possano essere le prospettive del centauro del Team Petronas in vista del proseguo del weekend.

Va detto che sinora Morbidelli ha mancato di continuità, alternando fine settimana estremamente convincenti ad altri piuttosto opachi. È però anche vero che si tratta della normalità per praticamente chiunque in questo anomalo 2020. Va al contempo sottolineato come Morbido non abbia avuto grossi cambiamenti di rendimento tra il sabato e la domenica. Ovvero, a differenza di tanti altri, se è stato competitivo in qualifica, si è confermato anche in gara. Viceversa, se ha faticato sul giro lanciato, non è riuscito a incidere neppure quando più contava.

Pertanto, vederlo in cima alla graduatoria dei tempi è sicuramente molto incoraggiante, soprattutto considerando come il venticinquenne romano non sia affatto tagliato fuori dalla lotta iridata. Venti punti di ritardo dalla prima posizione possono ancora essere recuperati, soprattutto se si dovesse riuscire a ottenere un risultato di peso proprio in questa gara. Andrà però verificata l’evoluzione della pista, perché il fine settimana è ancora lungo e Franco sembra essere partito molto bene.

Infatti, stando alle parole del diretto interessato, Morbidelli non è ancora del tutto a suo agio. Il tracciato di Barcellona non offre grip in questo momento, di conseguenza tutti i piloti stanno guidando letteralmente sulle uova. Il romano è stato uno di quelli capaci di adattarsi al meglio a una situazione che, però, potrebbe modificarsi nei prossimi giorni. Bisogna considerare la possibilità che svariati avversari siano in grado di trovare un set-up più efficace strada facendo e quindi possano crescere di rendimento da qui a domenica. Ciò significa che altri potrebbero avere più margine rispetto a Morbido, il quale è comunque partito con il piede giusto.

Il discorso potrebbe però valere anche per lo stesso numero 21, che ha ammesso di non essere ancora pienamente soddisfatto della situazione. Banalmente, è molto meglio essere al top che dover inseguire sin dalle prime battute. Indi per cui ci può essere fiducia in vista del proseguo del GP di Catalogna. Andranno pesati soprattutto Fabio Quartararo e Maverick Viñales, oltre alle onnipresenti Suzuki. Però, se Morbidelli dovesse strappare una buona posizione di partenza, allora – alla luce dei precedenti stagionali – verrebbero poste le basi per vedere il romano quantomeno sul podio.

D’altronde, dopo il trionfo del Gran Premio di San Marino, è evidente come Franco non abbia più nulla da dimostrare. Il sogno iridato è ancora vivo e una vecchia volpe come Carlo Pernat è persino arrivato a indicare Morbido come uno dei favoriti per la conquista del titolo. Chissà che non ci abbia visto lungo e Barcellona possa davvero corroborare la sua tesi. Le premesse, per ora, sono interessanti.

paone_francesco[at]yahoo.it

Foto: La Presse