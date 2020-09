Motocross, Mondiale 2020: cancellato il GP d’Argentina, si correrà nel 2021

Fino a qualche giorno fa era incasellato nelle “gare rinviate a data da destinarsi”, dopo che era originariamente previsto per il 21-22 novembre. Ora, invece, il Gran Premio di Argentina del Mondiale motocross 2020 è stato ufficialmente cancellato. La gara sul tracciato di Neuquen dunque si correrà solamente nel campionato 2021. La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente da Infront Moto Racing, organizzatrice del Mondiale che, quindi, porta la stagione a doversi concludere con i prossimi dieci appuntamenti (sei dei quali in Italia, più tre in Belgio e uno in Spagna).

“Nonostante il duro lavoro e gli sforzi compiuti da Infront Moto Racing, FIM e l’organizzatore locale – si legge nel comunicato – per proporre un altro fantastico evento in Argentina, a causa delle difficili condizioni sanitarie dovute a COVID-19, così come il attuali restrizioni di viaggio, l’evento di quest’anno non può aver luogo”. Di conseguenza, la sesta edizione del Gran Premio MXGP di Patagonia-Argentina sarà rimandata al 2021. Non solo, FIM, Infront e gli organizzatori locali hanno deciso di estendere la durata del loro contratto anche al 2022, il che significa che la gara sarà garantita per le prossime due stagioni.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOCROSS

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo