Motocross, GP Lombardia 2020: si accende a Mantova la sfida iridata tra Tony Cairoli e Tim Gajser, ancora out Herlings

Dopo un solo weekend di riposo torna protagonista quest’oggi in quel di Mantova il Mondiale MXGP per il Gran Premio della Lombardia 2020, nono round stagionale e primo atto della seconda tripletta italica consecutiva. I migliori crossisti al mondo si apprestano infatti ad affrontare un nuovo trittico di gare spalmate su sette giorni (oggi, mercoledì 30 settembre e domenica 4 ottobre) che andrà in scena sulla sabbia compatta del circuito internazionale della città di Mantova, pronto ad ospitare per l’undicesima volta il Mondiale Motocross. Sarà consentito l’ingresso ad un massimo di 1000 spettatori, che potranno dunque godersi un grandissimo spettacolo cercando di sospingere la stella italiana Tony Cairoli verso uno storico decimo titolo iridato.

Il 35enne siciliano si presenta a Mantova, una delle sue piste preferite in calendario, al comando della classifica generale di campionato con 7 lunghezze di margine nei confronti di Tim Gajser e 22 sull’olandese Jeffrey Herlings, il quale sarà però assente per tutto il trittico lombardo a causa di una seria lesione al rachide cervicale rimediata nelle prove libere del GP di Faenza che lo terrà presumibilmente ai box almeno fino al triplo appuntamento di Lommel (dal 18 ottobre). Con il grande favorito ormai fuori dai giochi, la corsa all’iride potrebbe sembrare ristretta ai due pluricampioni Cairoli e Gajser, ma in realtà ci sono altri tre-quattro piloti estremamente temibili che possono ancora sognare in grande con 500 punti ancora a disposizione.

Lo svizzero Jeremy Seewer, 4° nel Mondiale a 30 punti dalla vetta, ha guidato benissimo a Faenza dimostrandosi in grande forma grazie ad un ritmo davvero molto competitivo che gli ha permesso di raccogliere quattro piazzamenti sul podio su sei manche disputate. Il portacolori della Yamaha è però ancora abbastanza discontinuo in partenza, perciò non è riuscito sinora a raggiungere una costanza di rendimento tale da poter impensierire sulla lunga distanza i due grandi duellanti per l’iride. Fari puntati invece sullo spagnolo Jorge Prado (5° a -48 dal compagno di squadra Cairoli) ampiamente il migliore del lotto allo start ed in costante crescita dal punto di vista della resistenza fisica durante le manche di gara.

Il fenomenale rookie della KTM, due volte campione mondiale MX2, ha già vinto un GP (il secondo round di Faenza) dimostrando tutto il suo talento anche in top class nonostante una condizioni fisica ancora non ottimale. Gli ultimi due nomi virtualmente ancora aggrappati alla speranza di rientrare in corsa per il campionato sono quelli del lituano Arminas Jasikonis e dell’olandese Glenn Coldenhoff, entrambi distanti 52 punti dal leader, ma il primo fa davvero troppa fatica in partenza mentre il secondo non riesce più a trovare il guizzo sufficiente per salire sul podio dopo aver impressionato positivamente nel primo GP post-lockdown in Lettonia. Obiettivo top10 quest’oggi per gli azzurri Alessandro Lupino, Ivo Monticelli e Michele Cervellin, mentre per tutti gli altri servirà un’impresa per entrare in zona punti.

Foto: Pier Colombo