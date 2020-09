Lotta, la Nazionale si raduna ad Ostia in vista dei Mondiali 2020. Definiti i tornei che formeranno il ranking olimpico

Da oggi, lunedì 28 settembre, a martedì 13 ottobre, l’Italia della lotta sarà in collegiale ad Ostia per preparare i Mondiali di dicembre a Belgrado, in Serbia, quando dal 4 al 10 sarà in gara la categoria junior e poi dal 12 al 20 toccherà alla categoria senior. Sono stati invece cancellati i Mondiali under 23 previsti a Tampere, in Finlandia, dal 23 al 29 novembre.

Sono 45 gli azzurri convocati tra junior e senior, che saranno ancora in ritiro quando, lunedì 5 ottobre, il Comitato Esecutivo della Federazione Internazionale, la UWW, si riunirà per prendere una decisione definitiva circa la disputa effettiva delle due rassegne iridate in calendario.

intanto la UWW ha deciso di introdurre Ziolkowski, Pytlasinski e Poland Open nelle Ranking Series 2021, valide per determinare le teste di serie alle Olimpiadi di Tokyo: si recupereranno così i punti non assegnati nel 2020 nelle manifestazioni non disputate causa Coronavirus.

Questo l’elenco completo ed aggiornato delle competizioni che formeranno il ranking olimpico:

Campionati del mondo 2019

Campionati Continentali 2020

Matteo Pellicone di Roma 2020

Campionati asiatici 2021 (3 Nazioni)

Campionati Oceania 2021

Ziolkowski, Pytlasinski e Poland Open

Foto: Luigi Mariani LPS