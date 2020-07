Lotta, la UWW comunica il calendario internazionale provvisorio per il resto del 2020

La UWW, la Federazione internazionale della lotta, ha comunicato il calendario internazionale provvisorio con gli eventi ancora in programma fino al termine dell’ano solare 2020. Tutti gli eventi dovranno essere confermati entro due mesi dalla data prevista: i Mondiali senior sono programmati a Belgrado, in Serbia, dal 12 al 20 dicembre.

Di seguito il comunicato della UWW, tradotto in italiano dalla FIJLKAM:

Come sappiamo qualsiasi tipo di competizione internazionale di wrestling è stata annullata fino al 31 agosto. Dopodiché, però, si proverà a ripartire e proprio per questo il Consiglio Esecutivo della UWW ha recentemente convocato lo sviluppo di un piano d’azione per gli eventi rimanenti nel 2020.

Le condizioni e i criteri di tale piano d’azione riguardano chiaramente la salute e la sicurezza degli atleti e di tutti i partecipanti: dovranno dunque essere applicate solide contromisure ai rischi e agli impatti causati dalla crisi epidemiologica da Covid-19.

Nello specifico tali contromisure sono ancora in fase di revisione e la UWW sta continuando a lavorare e a dialogare con l’OMS e con il dipartimento medico del CIO per rimanere in costante aggiornamento sui dettagli critici della situazione. Tuttavia, i criteri di base per cui sarà possibile ricominciare con qualsiasi competizione che si terrà nel 2020 sono stati stabiliti dal Consiglio Direttivo: le competizioni dovranno includere almeno 8 delle 10 squadre meglio classificate e un minimo del 70% dei Paesi partecipanti (in base alla presenza degli atleti dell’anno precedente); inoltre, per essere validi, le condizioni e i criteri dovranno essere confermati dalla UWW e dagli organizzatori locali due mesi prima dell’evento.

Se i criteri saranno soddisfatti, lo scenario migliore consentirebbe di svolgere le seguenti competizioni in queste date:

– Campionati Europei cadetti – città da confermare, POL – 05-11/10/2020

– Campionati Europei Junior – Skopje, MKD 19-25/10/2020

– Campionati Mondiali U23 – Tampere, FIN, 23-29/11/2020

Per aiutare a ridurre i rischi e controllare la sicurezza degli eventi, il Consiglio Direttivo ha anche deciso di unire i Campionati Mondiali Junior con quelli Senior. Dunque Belgrado ospiterà entrambe le competizioni a dicembre 2020:

– Campionati Mondiali junior – Belgrado, SRB, 04-10/12/2020

– Campionati Mondiali senior – Belgrado, SRB 12-20/12/2020

Per quanto riguarda i Campionati Continentali, saranno rivisti da ciascun Consiglio Continentale e sarà determinata la fattibilità di ogni competizione tenendo conto dello stato della pandemia all’interno di ciascuna regione.

Il Bureau dell’UWW ha inoltre deciso che se le condizioni non consentiranno i campionati mondiali junior, al loro posto potranno essere considerati i campionati continentali. Ad esempio, se le condizioni non consentiranno l’organizzazione dei Campionati del mondo U-23, durante tali date potrebbero essere organizzati i campionati europei U-23.

In ogni caso, il Consiglio Direttivo si riunirà nuovamente in agosto e manterrà la comunità del wrestling aggiornata su qualsiasi nuova decisione e su qualsiasi modifica al programma provvisorio delle competizioni.

Il presidente della UWW Nenad Lalovic ci ha tenuto infine a ringraziare “tutti gli organizzatori per la loro dedizione e impegno durante questi tempi senza precedenti” ed anche “l’intera comunità del wrestling per il supporto e la flessibilità nell’adattarsi alle condizioni che cambiano ogni giorno. Insieme raggiungeremo il successo dentro e fuori il tappeto“.

EVENTI INTERNAZIONALI DI LOTTA 2020

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Luigi Mariani LPS