LIVE Virtus Roma-Dinamo Sassari, Supercoppa Italiana basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

16.55 Le squadre sono in campo, è il momento degli inni nazionali.

16.50 Anche per la Dinamo non sarà una stagione semplice, iniziata con il clamoroso divorzio da coach Pozzecco, sventato quando il tecnico ex Varese sembrava ormai aver scelto di cambiare lido.

16.45 La Virtus insegue ancora il primo successo stagionale, e dovrà rinunciare la Luca Campogrande, ai box dopo un infortunio alla caviglia.

16.40 In casa Sassari, occhi puntati sul possibile esordio di Justin Tillman; il giocatore ha perso entrambi i genitori a causa del coronavirus, e negli ultimi giorni ha lavorato molto per entrare in campo con i nuovi compagni di squadra.

16.35 Manca sempre meno al via della partita, dove i sardi cercheranno di mettere un piede alla final4, mentre per la Virtus sarà un’occasione per accrescere l’amalgama tra i nuovi giocatori.

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE, che per l’occasione ci farà vivere la quinta giornata del gruppo D della Supercoppa Italiana di basket 2020, dove la Virtus Roma cercherà il primo successo stagionale, affrontando la capolista Dinamo Sassari.

Per Roma è un’annata partita molto tardi a causa delle voci sulla possibile cessione della società, trovando gli stranieri Gerald Robinson e Chris Evans solamente dal confronto contro Pesaro, mentre coach Bucchi dovrà rinunciare per l’occasione a Luca Campogrande, ancora ai box e in infermieria.

La Dinamo di Gianmarco Pozzecco si ritrova in testa alla classifica, a pari punti con Pesaro, e anche in caso di vittoria non avrebbe assicurata la Final4, ma sicuramente ottime possibilità di arrivarci, prima dello scontro diretto.

Palla a due alle ore 17, buon divertimento.

