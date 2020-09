LIVE Sonego-Bublik 7-6 6-1 7-5, Roland Garros 2020 in DIRETTA: il piemontese accede per la prima volta in carriera al terzo turno di uno Slam!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.08 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata con il Roland Garros su OA Sport.

18.07 Il piemontese vince 7-6 (8) 6-1 7-5 in 2 ore e 26 contro il kazako Bublik e per la prima volta in carriera accede al terzo turno di uno Slam!

7-5 GAME. SET AND MATCH LORENZO SONEGOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!

30-40 Bublik annulla il primo match-point.

15-40 Dritto che trova la riga di Sonego, due match-point per l’azzurro!

15-30 Ace di Bublik.

0-30 Recupero di Sonego sulla palla corta del kazako.

0-15 Accelerazione di Sonego con il dritto e chiusura in volèe.

6-5 Pallonetto vincente di Sonego che tiene il servizio a 0 e si riscatta dopo il break subito.

40-0 Smash di Sonego, tre palle per il 6-5!

30-0 Ottima chiusura sotto rete di Sonego in volèe.

15-0 Rovescio lungo di Bublik in risposta al dritto lungo linea di Sonego.

5-5 Altra prima buona e Bublik tiene il servizio.

40-15 Buona la prima del kazako, che ora ha due palle per pareggiare i conti nel terzo set.

30-15 Palla corta che non passa la rete di Bublik.

30-0 Grave errore di Sonego con il dritto sulla parta corta di Bublik.

15-0 Buona la prima ad uscire di Bublik e chiusura in volèe.

4-5 Break Bublik, dritto lungo linea largo di Sonego che perde per la prima volta il servizio.

30-40 Palla break Bublik.

30-30 Bublik gioca una grande veronica sul pallonetto di Sonego.

30-15 Due smash per chiudere il punto di Sonego dopo aver aperto bene il campo.

15-15 Dritto in diagonale vincente di Sonego.

0-15 Contro-smorzata lunga di Sonego sulla palla corta di Bublik.

5-3 Il kazako si aggiudica il set con una palla corta, ora Sonego servirà per il match!

AD-40 Set-point Bublik.

40-40 Altra palla corta da dimenticare per il kazako, nuova parità.

AD-40 Buona prima per Bublik.

40-40 Rovescio in rete del kazako.

AD-40 Palla corta ben eseguita da Bublik.

40-40 Risposta larga dell’azzurro sulla seconda di Bublik, parità.

30-40 Gran risposta di Sonego, match-point per l’azzurro!

15-30 Il nastro porta via la risposta di Sonego.

0-30 Dritto vincente dell’azzurro, che ora è a due punti dal match!

0-15 Palla corta di Bublik ben letta da Sonego.

5-2 Rovescio in corridoio di Bublik, Sonego tiene ancora il servizio!

40-30 Rovescio out di Sonego che ora ha l’ultima palla per portarsi 5-2.

40-15 Rovescio in rete di Sonego.

40-0 Servizio ad uscire vincente di Sonego!

30-0 Risposta in rete di Bublik con il rovescio.

15-0 Buona la prima del piemontese.

4-2 Bublik tiene il servizio e continua ad insistere con le palle corte.

40-15 Buona prima di Bublik che costringe Sonego all’errore con il passante.

30-15 Questa volta non passa la smorzata del kazako.

30-0 Palla corta vincente di Bublik.

15-0 Bublik intuisce le intenzioni di Sonego col dritto.

4-1 SONEGO! Risposta out di Bublik e l’azzurro consolida il break di vantaggio!

40-15 Buona la prima dell’azzurro!

30-15 Accelerazione in dritto in rete dell’azzurro.

30-0 Servizio/dritto di Sonego.

15-0 Rovescio in rete di Bublik.

1-3 BREAK DI SONEGO! L’azzurro sembra aver portato l’inerzia del match dalla sua parte.

40-AD Sonego manovra con il dritto, seconda palla break.

40-40 Risposta vincente di Sonego sulla quale Bublik resta immobile.

AD-40 Passante a rientrare di Bublik.

40-40 Bublik annulla la palla break sotto rete.

30-40 Sonego recupera sull’ennesima palla corta del kazako e si procura una palla break.

30-30 Risposta corta di Sonego ben aggredita da Bublik con una smorzata sotto rete.

15-30 Contro-smorzata di Sonego sulla palla corta di Bublik.

0-15 Altra palla corta giocata male da Bublik che si sta intestardendo con questa soluzione.

2-1 Sonego chiude il terzo game del terzo set con il quarto ace della sua partita!

40-15 Sonego chiama Bublik a rete con una palla corta poi chiude con il passante di rovescio.

30-15 Dritto out di Sonego.

30-0 Risposta in corridoio di Bublik sulla prima di Sonego.

15-0 Accelerazione lungo linea di Sonego dopo l’ennesimo servizio ad uscire da destra.

1-1 Bublik tiene il servizio giocando bene con il diritto da fondo campo.

40-30 Buona la prima di Bublik.

30-30 Dritto vincente del kazako.

15-30 Doppio fallo di Bublik al servizio.

15-15 Buona la prima del kazako.

0-15 Palla corta mal giocata da Bublik e dritto lungo linea di Sonego.

1-0 SONEGO! Out il dritto di Bublik, il piemontese tiene il primo turno di battuta nel terzo set.

AD-40 Prima ad uscire di Sonego, che insiste su questo colpo che gli sta dando molti punti.

40-40 Bublik sbaglia con il dritto e spreca la palla break, Sonego graziato in questa circostanza.

AD-40 Sonego manda lungo sulla chiusura sotto rete.

40-40 Dritto lungo di Sonego, parità.

AD-40 Dritto lungo linea vincente di Sonego.

40-40 Questa volta è buona la palla corta di Bublik.

40-30 Altro servizio ad uscire da destra vincente di Sonego.

30-30 Pallonetto difficilissimo giocato da Bublik con il rovescio da fondo campo.

30-15 Contropiede con il dritto ben giocato dall’azzurro.

15-15 Bublik chiude sulla palla corta di Sonego.

15-0 Buona la prima ad uscire di Sonego.

INIZIO TERZO SET

17.16 Rientra Alexander Bublik.

17.14 Sonego si esercita con qualche servizio in attesa dell’avversario rientrato negli spogliatoi per riordinare le idee dopo un secondo set disastroso chiuso in 23 minuti dall’azzurro.

6-1 SECONDO SET SONEGO! Il piemontese si aggiudica il secondo set giocato con poca concentrazione dall’avversario dopo aver perso il primo servizio.

40-40 Il kazako continua con il serve and volley ma questa volta sbaglia.

40-30 Bublik risale dal 15-30 e trova la palla del 2-5 con una smorzata.

15-30 Smorzata in rete del kazako.

0-15 Sonego rincorre alla grande la smorzata di Bublik.

5-1 Game a zero di Sonego!

40-0 Pazzesco Bublik! Prima si inventa un pallonetto impossibile sotto le gambe poi sbaglia con sufficienza una semplice volèe.

30-0 Smash di Sonego che porta Bublik a sabgliare.

15-0 Buona la prima dell’azzurro.

4-1 Sbaglia con il dritto Sonego, Bublik muove il punteggio nel secondo set.

40-30 Bublik insiste con la palla corta senza però trovare fortuna.

40-15 Passante in corridoio di Sonego.

30-15 Altra palla corta fallita dal kazako.

30-0 Rovescio lungo linea vincente del kazako.

15-0 Servizio/dritto di Bublik sulla seconda.

4-0 Out il rovescio di Bublik, Sonego continua a dominare il secondo set.

40-15 Buona la prima dell’azzurro che ora ha due palle per il 4-0.

30-15 Dritto in rete di Bublik.

15-15 Buona prima di Sonego.

0-15 Sonego sbaglia un colpo in chiusura.

0-3 Bublik perde il controllo del dritto e regala il secondo break consecutivo a Sonego!

40-AD Terza palla break per l’azzurro!

40-40 Il kazako annulla anche la seconda palla break con un’accelerazione di dritto.

30-40 Rovescio lungo linea di Bublik.

15-40 Altra palla corta sbagliata dal kazako, due palle break Sonego.

15-30 Buona la prima di Bublik.

0-30 Rovescio vincente dell’azzurro.

0-15 Palla corta giocata con poca attenzione da Bublik, il kazako ora sembra molto nervoso.

2-0 Sonego chiude con il dritto e consolida il break di vantaggio.

40-30 Attacco lungo-linea e nuova chiusura in smash, palla del 2-0 per Sonego.

30-30 Sonego muove l’avversario e chiude con uno smash.

15-30 Bublik apre bene il campo dopo aver fatto sua l’inerzia dello scambio sulla risposta al servizio dell’azzurro.

15-15 Dritto in corridoio dell’azzurro dopo l’ottima risposta di Bublik in rovescio.

15-0 Buona la prima ad uscire per Sonego.

1-0 PRIMO BREAK DEL MATCH PER SONEGO! Bublik innervosito gioca con poca attenzione il primo turno di servizio del secondo set.

15-40 DUE PALLE BREAK SONEGO!

15-30 Dritto in rete di Bublik.

0-15 Ottima risposta del piemontese sulla prima di Bublik.

INIZIO SECONDO SET

16.48 In 1 ora e 6 minuti di gioco Lorenzo Sonego si aggiudica il primo set al tie-break contro Alexander Bublik dopo aver annullato tre set-point al kazako e averne sprecati 5 nel decimo set.

1-0 SET SONEGO! L’azzurro si aggiudica 10-8 il tie-break!

9-8 SET-POINT SONEGO! Bublik sbaglia la palla corta sulla seconda dell’azzurro.

8-8 Dritto in sicurezza di Sonego in contropiede, terzo set-point annullato dall’azzurro.

7-8 Prima a uscire di Bublik, terzo set-point per il kazako.

7-7 Palla corta vincente di Sonego, Bublik inciampa e cade urlando, ma si rialza subito dopo, nulla di grave.

6-7 Sonego colpisce con il dritto nell’angolo di Bublik che riesce a tenere in campo con il rovescio.

6-6 Sonego recupera sulla palla corta di Bublik e costringe il kazako alla volèe in rete. Cambio campo.

5-6 Sonego non riesce a far salire la palla corta sopra il nastro, set-point Bublik.

5-5 Buona la prima di Bublik.

5-4 Prima ad uscire dell’azzurro!

4-4 Servizio a uscire di Sonego e dritto inside-in!

3-4 Lunga la seconda di Bublik, Sonego recupera il mini-break in favore del kazako.

2-4 Palla corta vincente di Bublik dopo la prima di servizio.

2-3 Scappa via il dritto di Bublik con Sonego che si era portato sotto rete.

1-3 Dritto in rete di Sonego.

1-2 Servizio sulla linea di Bublik.

1-1 Rovescio in back in rete di Sonego.

1-0 Largo il rovescio di Bublik, Sonego conquista il primo punto del tie-break.

6-6 Game a zero per Alexander Bublik, si va al tie-break dopo 52 minuti.

40-0 Scappa via il dritto di Sonego.

30-0 Accelerazione in diagonale di Bublik.

15-0 Dritto out di Sonego.

6-5 Sonego costringe Bublik all’errore in risposta.

40-30 Servizio/dritto di Sonego.

30-30 Bublik recupera sulla palla corta del piemontese.

30-15 Ottima prima di Sonego e risposta in corridoio di Bublik.

15-15 Buona prima per l’azzurro.

0-15 Risposta sulla linea di Bublik dopo il controllo del giudice di sedia.

5-5 Servizio dal basso vincente di Bublik, Sonego rimane immobile.

AD-40 Stecca con il dritto Sonego, seconda palla per Bublik per il 5-5.

40-40 Altra prima buona per il kazako, parità.

40-AD Sonego spinge con il dritto e chiude con un tocco sotto rete, quinto set point.

40-40 Errore con il dritto di Bublik.

AD-40 Risposta in corridoio con il dritto di Sonego.

40-40 Buona la prima di Bublik.

40-AD Affossa il dritto Bublik, nuovo set-point Sonego, il quarto.

40-40 Bublik spinge e copre bene sotto-rete, il kazako annulla tre palle set a Sonego.

30-40 Passante vincente di Bublik, ultimo set-point per l’azzurro ora.

15-40 Bublik annulla il primo set-point con una prima robusta.

0-40 Altro doppio fallo del kazako, tre set-point per Sonego!

0-30 Rovescio in rete di Bublik.

0-15 Doppio fallo di Bublik al servizio, il primo della partita per il kazako.

5-4 Game a zero per l’azzurro che ora cercherà il break per conquistare il primo set.

40-0 Attacco in back vincente di Sonego.

30-0 Rovescio in rete di Bublik.

15-0 Servizio e dritto di Sonego.

4-4 Buona la prima del kazako che tiene il servizio.

40-30 Contro-smorzata di Bublik sulla palla corta che rimane alta di Sonego.

30-30 Accelerazione di Sonego con il dritto.

30-15 Dritto lungo di Bublik.

30-0 Buona la prima di Bublik.

15-0 Rovescio in corridoio di Sonego.

4-3 Palla corta vincente dell’azzurro che tiene per la quarta volta su quattro il turno in battuta.

AD-40 Sonego si difende da maestro e trova un punto che sembrava perso.

40-40 Rovescio in rete del piemontese, si va ai vantaggi.

40-30 Dritto in rete di Sonego.

40-15 Palla corta ben giocata da Sonego indietreggiando.

30-15 Palla corta difficile per Bublik che finisce in rete.

15-15 Fallo di piede dell’azzurro sulla seconda di servizio.

15-0 ACE DI SONEGO!

3-3 Servizio/dritto Bublik.

40-15 Bublik manovra lo scambio e trova una palla corta vincente.

30-15 Scappa via il dritto dell’azzurro.

15-15 Rovescio in rete di Sonego dopo un’accelerazione del kazako.

0-15 Sbaglia con il dritto Bublik.

3-2 Risposta in rete di Bublik, terzo game conquistato all’azzurro, si prosegue senza break.

40-15 Altra palla corta di Bublik e altra ottima risposta dell’azzurro sotto rete.

30-15 Sonego recupera la palla corta del kazkako e lo costringe ad un passante in rete.

15-15 Buona la prima dell’azzurro che chiude con il dritto.

0-15 Palla corta sbagliata da Sonego.

2-2 Sonego perde il controllo della risposta in rovescio sulla prima di Bublik, secondo game anche per il n.49 ATP.

40-15 Palla corta ben eseguita dal kazako che ora avrà due palle per portarsi sul 2-2.

30-15 Out di poco il dritto dell’azzurro.

15-15 Dritto in rete di Sonego.

0-15 Sonego è rapido nello scatto in avanti dopo la palla corta di Bublik.

2-1 Splendida palla corta di Sonego, il piemontese tiene il servizio.

40-15 Buona la prima di Sonego, due palle per il piemontese per il 2-1.

30-15 Gran risposta con il rovescio di Bublik sul dritto di Sonego.

30-0 Accelerazione lungo linea di Sonego che non lascia scampo al kazako.

15-0 Buona la prima di Sonego.

1-1 Scappa via il rovescio difensivo dell’azzurro, anche Bublik tiene il suo primo turno in battuta del match.

40-30 Rovescio lungo linea di Bublik.

30-30 Non passa la palla corta di Bublik. parità.

30-15 Rovescio lungo linea in contropiede di Sonego.

30-0 Il kazako apre il campo poi chiude in volèe sotto rete.

15-0 Dritto lungo linea di Bublik che gira lo scambio e si prende anche il “bravo” da Sonego.

1-0 Rovescio in corridoio di Bublik, primo game della gara per l’azzurro.

AD-40 Buona la prima di Sonego.

40-40 Rovescio in rete di Bublik, Sonego annulla la palla break.

30-40 Sonego sbaglia con il dritto e concede subito una palla break al kazako.

30-30 Bublik apre bene il campo poi chiude con il dritto.

30-15 ACE AD USCIRE DI SONEGO!

15-15 Risposta vincente di rovescio di Bublik sulla seconda di Sonego.

15-0 Sonego inizia il match con un ace.

INIZIA IL MATCH!

15.38 Lorenzo Sonego inizierà a servire.

15.35 Scendono in campo i giocatori per il riscaldamento, il match inizierà alle 15.40.

15.30 Alexander Bublik ha sfruttato al massimo la mancanza di ore di gioco e le prestazioni scarse dopo il lockdown di Gael Monfils ottenendo la sua prima vittoria contro un top 10 al mondo dopo aver perso tutte e cinque le partite giocate in precedenza.

15.25 Si conclude ora il match tra Mitu/Tig e Brengle/Sizikova con la vittoria della coppia romena 7-6 6-4 in un’ora e 50 di gioco, tra poco dunque sul Court 10 Lorenzo Sonego affronterà Alexander Bublik.

15.20 Mitu/Tig serviranno ora per il match contro Brengle/Sizikova, l’inizio del match tra Sonego e Bublik è ora previsto intorno alle 15.30.

15.15 Il vincitore del match tra Sonego e Bublik troverà al terzo turno lo statunitense Taylor Harry Fritz che ha eliminato il moldavo Radu Albot con un 6-3 6-2 6-4 in 2 ore e 3 di gioco.

15.10 Bublik, n.49 ATP ha invece superato il n.9 al mondo Gael Monfils, 4-6 5-7 6-3 3-6 in 2 ore e 37.

15.05 Al primo turno Sonego ha superato l’ecuadoregno Gomez con un 7-6 3-6 1-6 7-6 3-6 in 4 ore e 10, per il piemontese questa sarà una occasione importante per raggiungere per la prima volta in carriera il terzo turno in uno Slam.

15.00 Tra Lorenzo Sonego e Alexander Bublik intercorre un solo precedente, ottavi di finale del Challenger di Bratislava 2018, allora vinse Bublik 6-4 6-2 in 1 ora e 6 di gioco, il tennista kazako si aggiudicò poi anche il torneo.

14.40 Il match si giocherà sul Court 10 e inizierà al termine dell’incontro di doppio femminile Mitu/Tig-Brengle/Sizikova, le quali hanno appena concluso il primo set, l’inizio dell’incontro tra Sonego e Bublik è dunque stimato essere intorno alle 15.20.

14.35 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Sonego e Bublik, valido per il secondo turno del Roland Garros 2020.

Gli italiani in campo mercoledì 30 settembre

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Lorenzo Sonego-Alexander Bublik, match valevole per il secondo turno Roland Garros 2020. Una sfida complicata, ma sicuramente un’occasione importante per il tennista piemontese di raggiungere per la prima volta in carriera il terzo turno in uno Slam.

Sonego ha ottenuto anche all’esordio con l’ecuadoregno Gomez la sua prima vittoria nel tabellone principale del Roland Garros. Un successo arrivato a fatica e dopo una lunga maratona, chiusa per 6-3 al quinto set. Dall’altra parte, invece, Bublik ha estromesso dal torneo il francese Gael Monfils, imponendosi in quattro set. C’è solo un precedente tra i due e risale al Challenger di Bratislava del 2018 e si impose il kazako in due set per 6-4 6-2.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Lorenzo Sonego-Alexander Bublik, match valevole per il secondo turno Roland Garros 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il match è il terzo sul campo 10 (programma comincia alle ore 11.00).

Foto: LaPresse