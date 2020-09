LIVE Shamrock Rovers-Milan, Europa League in DIRETTA: debutto europeo per il Diavolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Shamrock Rovers-Milan, match valido per il secondo turno preliminare dell’Europa League 2020/2021. A Dublino, gli irlandesi sfidano i rossoneri in una contesa subito da dentro o fuori che prenderà il via alle ore 20.00.

Nella cornice vuota del Tallaght Stadium, i “Trifogli” allenati da Stephen Bradley – che comandano la Irish Premier Division con 29 punti (frutto di 9 partite vinte e 2 pareggiate) – cercheranno il colpaccio provando a procurare problemi alla difesa milanista con il loro trio d’attacco, che dovrebbe essere formato da Burke-Greene Marshall-Byrne.

Dall’altra parte un Milan alla sua prima partita ufficiale stagionale, che deve fare i conti con diverse assenze (Romagnoli e Leao, rispettivamente alle prese con un infortunio al polpaccio e con l’isolamento a seguito di positività) e la squalifica di Rebic (comminata al croato quando ancora faceva parte dell’Eintracht Francoforte). A chi aggrapparsi? Al solito, intramontabile e inossidabile Zlatan Ibrahimovic, il quale anche domani sera promette di caricarsi la squadra sulle spalle, oltre che al reparto di centrocampo, con il duo Kessie-Bennacer davanti alla difesa e a Calhanoglu a fungere da trequartista centrale nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale di Shamrock Rovers-Milan, match valido per il secondo turno preliminare dell’Europa League 2020/2021. Calcio d’inizio alle ore 20.00, buon divertimento!



