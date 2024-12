L’Inter domina all’Olimpico nel posticipo di Serie A. I nerazzurri travolgono la Lazio per 6-0

L’Inter travolge la Lazio nel posticipo della sedicesima giornata di Serie A. Prova di forza poderosa della squadra di Simone Inzaghi, che domina all’Olimpico, battendo i biancocelesti con un perentorio 6-0. I campioni d’Italia in carica lanciano un chiaro segnale ad Atalanta e Napoli, portandosi a -3 dalla formazione di Gasperini e a -1 dagli azzurri di Conte con ancora una partita da recuperare (quella rinviata contro la Fiorentina per il problema medico occorso a Bove). La Lazio, invece, vive una notte da incubo anche se resta sempre nelle zone alte della classifica al quinto posto.

Eppure era stata un’ottima Lazio per 30 minuti, con la squadra di Baroni quasi in pieno controllo del gioco e del campo. Di veri pericoli, però Sommer non ne ha, con Noslin che calcia malamente sopra la traversa dopo il bel spunto di Rovella. La partita cambia totalmente al 40′ dopo un rocambolesco calcio d’angolo per l’Inter: De Vrij fa gol, ma viene annullato per un fuorigioco di Lautaro Martinez, ma sul precedente colpo di testa di Dumfries c’era stato un tocco di mano di Gigot. Il VAR richiama Chiffi che decreta il rigore. Calhanoglu non sbaglia e firma l’1-0.

La Lazio risente del colpo preso e sbanda vistosamente, con l’Inter che invece costruisce una bellissima azione e con il solito schema da esterno a esterno trova la rete del raddoppio pochi minuti dopo con Dimarco, che al volo trafigge Provedel sul cross di Dumfries. Si va negli spogliatoi con l’Inter in vantaggio per 2-0.

Al rientro in campo si pensa ad una reazione biancoceleste ed invece dopo cinque minuti Nicolò Barella firma un gol bellissimo, spedendo il pallone quasi all’incrocio dei pali. Un tiro bellissimo quello del centrocampista azzurro, che mette le basi per la goleada nerazzurra, che prosegue subito dopo con il colpo di testa di Dumfries sul cross di Bastoni. La Lazio sparisce dal campo, mentre l’Inter macina ancora gioco e trova altre due reti con Carlos Augusto e Thuram che vanno a suggellare il 6-0 e l’apoteosi nerazzurra.