LIVE Shamrock Rovers-Milan 0-2, Europa League in DIRETTA: Ibrahimovic e Calhanoglu stendono gli irlandesi. Rossoneri al prossimo turno. Pagelle e highlights

Le pagelle del match.

SHAMROCK ROVERS (3-5-2): Mannus 6.5; O’Brien 5, Lopes 6.5, Grace 5; Finn 5, McEneff 5.5, O’Neill 5.5 (dal 70′ Watts sv), Byrne 5.5, Farrugia 6 (dall’83’ Kavanagh sv); Greene 7 (dall’88’ Williams sv), Burke 5.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 7; Calabria 6.5, Kjaer 6, Gabbia 5.5, Theo Hernandez 6.5; Kessié 6.5, Bennacer 6 (dall’84’ Tonali sv); Castillejo 6, Calhanoglu 7.5 (dall’84’ Diaz sv), Saelemaekers 6.5 (dal 74′ Krunic 6); Ibrahimovic 7

90+3′ FINISCE QUI: SHAMROCK ROVERS-MILAN 0-2.

90’+2 Watts ci ha provato da fuori: il suo tiro, deviato, è terminato nelle braccia di Donnarumma.

90′ Saranno 3 i minuti di recupero.

90′ Imbucata splendida di Brahim Diaz, dopo un dribbling straordinario, per Castillejo: lo spagnolo viene rimontato da Lopes.

88′ Prima però c’è il terzo cambio dello Shamrock Rovers: dentro Williams, fuori Greene.

87′ Allontana addirittura Ibrahimovic, poi Diaz subisce fallo. Riparte il Milan.

86′ Tonali pulisce la sua area di rigore mettendo in angolo su un traversone basso.

84′ Doppio avvicendamento per il Milan: fuori Calhanoglu e Bennacer, dentro Diaz e Tonali.

83′ Altro cambio per gli irlandesi: fuori Farruggia, dentro Kavanagh.

82′ Calabria si propone in attacco. Il terzino rientra sul sinistro provando addirittura il tiro col sinistro: conclusione fiacca, Mannus blocca.

79′ Kjaer serve con un retropassaggio rischioso Donnarumma: l’estremo difensore se la cava bene con i piedi.

76′ Castillejo, subisce fallo da Watts: respirano i rossoneri.

74′ Primo cambio del match per il Milan: fuori Saelemaekers, dentro Krunic.

71′ LA PARATA DI DONNARUMMA! Il portiere della nazionale va a terra in maniera felina, neutralizzando (in due tempi) la girata di Greene.

70′ Prima sostituzione assoluta del match. Negli Shamrock Rovers: entra Watts, esce O’Neill.

69′ Altra chance per Calhanoglu: questa volta il suo tiro viene respinto. Theo Hernandez intanto è a terra sofferente.

67′ CALHANOGLUUUUU…SHAMROCK ROVERS-MILAN 0-2! Il numero 10 turco realizza con un destro preciso dal limite dell’area sfruttando al meglio una sponda di Saelemaekers.

64′ Combinazione Castillejo-Saelemaekers: il belga non riesce a dare forza al suo tiro.

62′ Castillejo recupera una palla in mezzo al campo subendo fallo da O’Neill.

60′ Sbroglia la difesa dello Shamrock.

59′ GRAN TIRO DI CALHANOGLU! Mannus si allunga e para mettendo in corner.

58′ Tambureggiante azione di forza di Ibrahimovic sul lato corto dell’area di rigore: Lopes lo stende con le cattive venendo ammonito. Punizione interessante per il Milan.

57′ Azione infinita del Milan al limite dell’area dei rivali, nessuno dei trequartisti rossoneri riesce però a trovare il tempo giusto per battere a rete. Chance che sfuma.

54′ Mischia nell’area degli Shamrock Rovers: batti e ribatti, ci prova Kjaer…palla respinta.

53′ TRAVERSA CLAMOROSA DI CALHANOGLU IN ROVESCIATA! Acrobazia del turco, che colpendo all’indietro colpisce il montante. Sulla respinta poi arriva Calabria, il suo tiro viene messo in angolo.

52′ Punizione per il Milan sulla trequarti: spiovente di Calhanoglu, palla messa fuori dalle torri irlandesi.

50′ Ammonito Grace per un fallo su Saelemaekers.

49′ Si svolge prevalentemente a centrocampo questo restart.

47′ Donnarumma blocca subito il primo pallone su un colpo di testa innocuo di Burke.

46′ SI RIPARTE CON LA RIPRESA: MILAN IN POSSESSO DI PALLA.

Decide per ora il gol del più atteso in casa rossonera: Zlatan Ibrahimovic.

45′ NON C’è RECUPERO, FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO: SHAMROCK ROVERS 0-1 MILAN.

44′ Finn ci prova di testa: Donnarumma sicuro sull’incornata centrale del giocatore irlandese.

42′ Occasionissima per il Milan: traversone basso di Theo Hernandez per l’accorrente Calabria, a cui viene respinto il tiro da Lopes. Sul rimbalzo del pallone, la palla arriva a Ibrahimovic: che mette alto.

40′ Palla nel mucchio: Theo Hernandez si aggiusta sul suo diretto avversario. Palla sul fondo.

39′ Azione confusa in mezzo al campo, ne esce Burke che subisce fallo da Calhanoglu.

36′ Calhanoglu cerca il tiro in controbalzo: palla alta.

34′ Lopes risolve una mischia dopo il tiro cross di Theo Hernandez, poi Castillejo commette fallo. Respirano i Rovers.

31′ Superata la mezz’ora. Tentativo di testa di Kjaer su una punizione battuta da Calhanoglu: nulla di fatto.

28′ DONNARUMMA, ANCORA LUI! Greene sposta fisicamente Gabbia ottenendo il possesso del pallone sul lato corto dell’area di rigore: da lì, il centravanti ha provato ancora una volta la conclusione trovando però la strada sbarrata.

25′ SALVATAGGIO DECISIVO di McEneff! Castillejo (imbeccato da Ibra in contropiede), con la sua conclusione, aveva superato l’estremo difensore dei dublinesi, ma il centrocampista – in profondo ripiegamento – ha respinto, col tacco, praticamente sulla linea di porta.

24′ Prova ad architettare una reazione la squadra di casa: punizione sulla trequarti, palla messa fuori da Kjaer.

23′ IBRAHIIIIIIIIIIIIMOVIC: SHAMROCK ROVERS 0-1 MILAN! Rossoneri (oggi in maglia blu) in vantaggio. Destro terrificante dello svedese, che sfrutta l’imbucata di Calhanoglu per mettere la palla alle spalle di Mannus.

21′ Si salva la difesa dei Rovers approfittando anche dell’errore in fase di controcross da parte di Saelemaekers.

20′ Angolo per il Milan, Calabria viene anticipato da Byrne.

18′ Torna a premere il Milan: Saelemaekers stoppa una palla vagante nel cuore dell’area di rigore, scarica per Theo Hernandez, ma il tiro del terzino sinistro viene respinto.

16′ Finn prova a mettere in mezzo un cross (deviato) su cui Donnarumma si fa trovare ancora pronto uscendo in presa alta.

14′ PARATA DI DONNARUMMA! Il portiere rossonero respinge la conclusione potente di sinistro Greene sventando il primo pericolo della serata.

11′ Punizione di Calhanoglu nel mucchio: Ibrahimovic prova a impattare, ma il suo colpo di testa termina alto.

9′ Si rintana nella sua trequarti la compagine di Dublino aspettando il Milan in maniera serrata.

7′ Shamrock Rovers in difficoltà sulla pressione rossonera.

5′ Cross completamente errato da parte di Ibra per Saelemaekers, palla sul fondo.

3′ Mette fuori la difesa degli irlandesi.

3′ Calcio d’angolo a favore del Milan.

1′ SI COMINCIA! Palla agli Shamrock Rovers: PRIMA DEL CALCIO D’INIZIO PERO’ LE DUE SQUADRE SI SONO INGINOCCHIATE RICORDANDO L’IMPORTANZA DEL BLACK LIVES MATTER.

h 19.59 Sorteggio e scelta del campo per le due squadre.

h 19.55 Iniziano le procedure d’ingresso in campo delle due squadre e del team arbitrale.

h 19.50 Le squadre sono rientrate negli spogliatoi per ricevere gli ultimi dettami tecnico-tattici dai rispettivi allenatori: Stephen Bradley e Stefano Pioli.

h 19.45 Seicento secondi all’inizio del match, cresce l’attesa.

h 19.40 Ricordiamo che in caso di parità al novantesimo, il match proseguirà con i tempi supplementari ed eventualmente i rigori.

h 19.35 Il Milan cercherà di non farsi sorprendere tentando di sbloccare il match nel più breve tempo possibile: i rivali irlandesi infatti potrebbero avere – è proprio il caso di dirlo – più “birra” nel finale, viste anche le undici partite già disputate nella Irish Premier Division.

h 19.30 Vedere il Tallaght Stadium vuoto è davvero un peccato: questa sera l’impianto di Dublino, in condizioni normali, sarebbe stato un catino pronto a ribollire di passione.

h 19.25 Gli Shamrock Rovers, rispetto alle impressioni della vigilia, hanno scelto di rinunciare a un attaccante per inserire un centrocampista, vedremo poi se schiereranno un granitico 3-5-2 o il loro modulo evolverà in ogni caso in un 3-4-3 in fase di possesso.

h 19.20 Quaranta minuti all’inizio del match.

h 19.15 Squadre in campo per il riscaldamento.

h 19.10 Nessuna sorpresa nell’undici iniziale di Stefano Pioli: la strada verso la qualificazione alla seconda competizione continentale per importanza inizia da qui.

h 19.05 Arrivano le formazioni ufficiali del match:

SHAMROCK ROVERS (3-5-2): Mannus; O’Brien, Lopes, Grace; Finn, McEneff, O’Neill, Byrne, Farrugia; Greene, Burke.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic

h 19.00 Buonasera a tutti e benvenuti alla Diretta Live di Shamrock Rovers-Milan, match valido – in gara secca – per il secondo turno preliminare dell’Europa League 2020/2021.

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Shamrock Rovers-Milan, match valido per il secondo turno preliminare dell’Europa League 2020/2021. A Dublino, gli irlandesi sfidano i rossoneri in una contesa subito da dentro o fuori che prenderà il via alle ore 20.00.

Nella cornice vuota del Tallaght Stadium, i “Trifogli” allenati da Stephen Bradley – che comandano la Irish Premier Division con 29 punti (frutto di 9 partite vinte e 2 pareggiate) – cercheranno il colpaccio provando a procurare problemi alla difesa milanista con il loro trio d’attacco, che dovrebbe essere formato da Burke-Greene Marshall-Byrne.

Dall’altra parte un Milan alla sua prima partita ufficiale stagionale, che deve fare i conti con diverse assenze (Romagnoli e Leao, rispettivamente alle prese con un infortunio al polpaccio e con l’isolamento a seguito di positività) e la squalifica di Rebic (comminata al croato quando ancora faceva parte dell’Eintracht Francoforte). A chi aggrapparsi? Al solito, intramontabile e inossidabile Zlatan Ibrahimovic, il quale anche domani sera promette di caricarsi la squadra sulle spalle, oltre che al reparto di centrocampo, con il duo Kessie-Bennacer davanti alla difesa e a Calhanoglu a fungere da trequartista centrale nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale di Shamrock Rovers-Milan, match valido per il secondo turno preliminare dell’Europa League 2020/2021. Calcio d’inizio alle ore 20.00, buon divertimento!



