LIVE Musetti-Tiafoe 4-3, Challenger Forlì 2020 in DIRETTA: break di vantaggio per l’azzurro

40-30 Spinge con il dritto Tiafoe, non controlla Musetti.

30-30 Risposta di Musetti nei piedi di Tiafoe, il cui tentativo di volée a seguire il servizio rimane (letteralmente) sulla racchetta.

30-15 Seconda carica e profonda di Tiafoe, non controlla il dritto Musetti.

15-15 Tiafoe prova a cambiare tagliando con il rovescio dopo una buona spinta di dritto, ma la scelta gli procura solo il corridoio.

15-0 Spinge da fondo Tiafoe con il rovescio e si prende il punto.

5-3 Musetti, secondo ace sulla T convalidato dopo il controllo da parte del giudice di sedia; Tiafoe si ferma a discutere circa la validità del segno, ma intanto l’azzurro vince il game a zero.

40-0 Primo ace di Musetti.

30-0 Punto eccezionale per difesa e attacco sia a rete che da fondo di entrambi! Tiafoe però lo conclude in modo sciagurato, con il dritto in rete in avanzamento a giochi praticamente fatti.

15-0 Tiafoe prova a far scendere la palla sul dritto con cui Musetti prende campo, ma l’azzurro non si fa sorprendere e gioca il vincente con il colpo successivo.

Nel frattempo Riccardo Bonadio, sul Grandstand, ha vinto il primo set contro il numero 89 del mondo, il brasiliano Thiago Monteiro; molto importante la stagione del ventisettenne di San Vito al Tagliamento, la migliore della sua carriera.

4-3 Musetti, palla corta alta dell’azzurro, ci arriva Tiafoe che gioca la controsmorzata vincente.

40-0 Altra buona prima di Tiafoe sulla riga.

30-0 Buona prima di Tiafoe.

15-0 Sbaglia la risposta Musetti, che ha cercato di giocarla di dritto.

4-2 Musetti, piovono rovesci! Vincente questo spettacolare incrociato stretto che gli consente di confermare il break.

Vantaggio Musetti, gran servizio esterno e poi rovescio dal centro dall’altra parte.

40-40, 3a parità: stavolta Tiafoe riesce a comandare con il dritto, Musetti cerca di cambiare con il rovescio in back, che però finisce lungo.

Vantaggio Musetti, molto bravo in questo scambio: gioca una seconda ad allontanare Tiafoe, lo porta fuori dal campo con il dritto successivo e chiude con il lungolinea di rovescio.

40-40, 2a parità: si prende un rischio con la prima all’incrocio delle righe Musetti e gli va bene, Tiafoe non controlla il rovescio.

Vantaggio Tiafoe, palla break: ancora una risposta di dritto vincente, questa volta incrociata sulla seconda di Musetti.

40-40 Tiafoe fulmina Musetti con la risposta vincente di dritto.

40-30 Servizio e due dritti di Musetti, sulle opposte righe, per vincere il punto.

30-30 Prima profonda vincente di Musetti, Tiafoe non trova un buon impatto con il rovescio.

15-30 Scambio lungo in cui Tiafoe riesce a far valere la potenza del dritto da fondo, non trova il recupero Musetti.

15-15 Esagera in lunghezza Musetti stavolta.

15-0 Ottima prima di Musetti, che poi chiude il punto a rete.

3-2 BREAK MUSETTI! Attacca Tiafoe sulla seconda, che non è proprio il suo forte, con il rovescio, che poi gioca in lungolinea con l’accelerazione vincente!

Vantaggio Musetti, PALLA BREAK: splendido rovescio vincente lungolinea in corsa!

40-40 Di nuovo bravo Musetti a girare lo scambio! Riesce a prendere il comando con il dritto e a chiudere con l’incrociato vincente.

40-30 Ancora un errore, questo in lunghezza, di Tiafoe.

40-15 Molto bravo Musetti in questo punto! Tiafoe gioca un dritto potente, uno a tre quarti di velocità piazzato per sbilanciare l’azzurro, che con il recupero però sbilancia a sua volta l’americano e lo costringe vanamente sulla difensiva.

40-0 Ancora lo schema servizio-dritto per Tiafoe.

30-0 Servizio e dritto di Tiafoe.

15-0 Dritto in rete di Musetti, che aveva cercato di sfruttare la non proprio inattaccabile seconda di Tiafoe.

2-2 Mezzo disastro di Tiafoe, che sfrutta il tanto campo aperto lasciato da Musetti per giocare vicino alla riga, solo che poi sbaglia malamente la volée alta di dritto.

40-30 Trova un bel dritto incrociato Musetti, non lo rimanda in campo Tiaoe.

30-30 Molto aggressivo con la risposta Tiafoe, Musetti finisce allontanato e poi all’americano tocca solo appoggiare la palla dall’altra parte.

30-15 Buona prima di Musetti.

15-15 Rovescio profondo di Musetti, Tiafoe però trova un ottimo dritto in controbalzo che sorprende il diciottenne di Carrara.

15-0 Gran rovescio di Musetti che vince un punto complicato dalla voglia di Tiafoe di spostare sempre più il gioco sulla diagonale relativa!

1-2 Tiafoe, bella palla corta con il dritto a seguire il servizio, non ci arriva Musetti.

Vantaggio Tiafoe, scambio sulla diagonale del rovescio in cui il primo a sbagliare è Musetti.

40-40, 2a parità: si presenta a rete Tiafoe a seguire il servizio, ma viene beffato dall’ottima risposta di rovescio di Musetti, l’americano mette larga la demivolée.

Vantaggio Tiafoe, prima vincente.

40-40 Dritto steccato da Tiafoe, primo game ai vantaggi.

40-30 Prima esterna di Tiafoe, Musetti cerca la risposta bloccata di dritto, ma trova la rete.

30-30 Musetti con il rovescio profondo sbilancia Tiafoe, che colpisce il dritto andando indietro e non trova il campo.

30-15 Frustata di dritto di Tiafoe a seguire il servizio, non controlla Musetti.

15-15 Dritto in rete di Tiafoe in uscita dal servizio.

15-0 Primo scambio abbastanza lungo della partita, Musetti riesce a prendere il comando dello scambio, ma affossa in rete la volée conclusiva di rovescio.

1-1 Dritto di Tiafoe in rete.

40-0 Stavolta Musetti sceglie la soluzione esterna, esce il dritto di Tiafoe in lunghezza.

30-0 Altra bella prima centrale di Musetti.

15-0 Buona prima di Musetti al centro.

0-1 Tiafoe, con qualche patema arriva il primo turno di servizio tenuto dall’americano.

40-30 Rovescio in rete di Tiafoe in uscita dal servizio.

40-15 Buona risposta di rovescio di Musetti che sorprende Tiafoe, non in grado di tenere in campo la palla in recupero.

40-0 Prima vincente di Tiafoe.

30-0 Altro servizio e dritto, questo giocato stretto e a tre quarti di velocità, di Tiafoe.

15-0 Spinge subito cons ervizio e dritto Tiafoe.

12:06 Si comincia! Primo a servire sarà Tiafoe.

12:04 Chiamati i due minuti al via. Cielo piuttosto coperto su Forlì, anche se non è prevista pioggia.

12:00 Già in corso il palleggio di riscaldamento tra i due giocatori.

11:58 Il vincitore di questo incontro avrà di fronte uno tra Andreas Seppi e il brasiliano Thomaz Bellucci, per quello che è uno spot di quarti di finale di una competitività tale che sembra quasi non si stia parlando di un Challenger, ma di un ATP 250 anche di ottima caratura, visto che i due sopracitati hanno disputato l’uno contro l’altro anche una finale a Mosca otto anni fa, vinta dall’altoatesino.

11:55 E’ arrivata, intanto, anche un’ottima notizia dal Grandstand: Andrea Pellegrino ha sconfitto per 6-2 6-4 il numero 2 del seeding, il britannico Cameron Norrie, la cui difficile convivenza con il rosso non deve cancellare il merito dell’azzurro.

11:51 Il doppio è terminato con Lindstedt e Walkow vincitori per 7-6 7-5, e dunque ci avviciniamo al primo match di singolare sul centrale di Forlì in questa giornata con Musetti e Tiafoe protagonisti.

11:48 Ancora alcuni minuti di attesa: il doppio precedente è nella fase finale del secondo set, con possibilità di giungere al super tie-break.

11:06 Ci sarà un chiaro ritardo nell’inizio del match in quanto il doppio precedente ha finito da poco il primo set, in un interminabile tie-break che ha visto Lindstedt e Walkow mancare numerosi set point consecutivi e poi chiuderlo 10-8.

Il ranking ATP che certifica l’ingresso nei primi 200 di Musetti – Musetti-Gabashvili

Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Challenger di Forlì tra Lorenzo Musetti e l’americano Frances Tiafoe.

Dal momento in cui è stato sorteggiato il tabellone, c’erano due incontri che avevano il sapore della grande attesa, ed entrambi nello stesso spot di quarti di finale: uno era proprio questo, con le due wild card una contro l’altra, e l’altro era quello tra Andreas Seppi e il brasiliano Thomaz Bellucci, il cui vincitore sfiderà chi porterà a casa il match che vi andiamo a raccontare.

Musetti, arrivato direttamente dalle grandi cose fatte vedere agli Internazionali d’Italia di Roma, ha esordito con un buon successo contro il russo Teymuraz Gabashvili, da cui aveva perso all’inizio dell’anno, mostrando un buonissimo livello di gioco, recuperando nel secondo set uno svantaggio di 0-3. Tanto il pubblico, nei limiti delle attuali norme, accorso a sostenerlo al Circolo Tennis Villa Carpena di Forlì.

A 22 anni, Frances Tiafoe è uno di quei talenti americani che non ha forse ancora trovato la sua piena espressione. Numero 67 del mondo, ma numero 29 a febbraio 2019, ha esordito facilmente con il rappresentante di Taipei Tsung-Hua Yang, battendolo per 6-3 6-0. Pur non essendo mai stato un giocatore da campi in terra rossa, una finale su questa superficie a livello ATP l’ha raggiunta, a Estoril nel 2018, perdendola con il portoghese Joao Sousa.

Il match tra Lorenzo Musetti e Frances Tiafoe comincerà non prima delle ore 11:00, e comunque dopo il doppio che coinvolge da una parte il plurititolato svedese Robert Lindstedt e il polacco Szymon Walkow e dall’altra gli italiani (con wild card) Alessio De Bernardis e Francesco Passaro. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

