LIVE Moto2, GP Catalogna 2020 in DIRETTA: warm-up e gara, Luca Marini e Bastianini, che lotta per il titolo!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Catalogna 2020, nono round stagionale del Mondiale Moto2 e ultimo atto del secondo trittico di gare dell’anno. Si gareggia al Montmelò, su un tracciato che in passato è stato sempre estremamente favorevole per un Enea Bastianini che però fino a questo momento ha fatto davvero molta fatica ad accendersi in prova (sarà 10° in griglia). I punti si assegnano comunque la domenica, ma il pole-man Luca Marini è in stato di grazia e sembra praticamente inattaccabile in vista della gara odierna.

Il fratello di Valentino Rossi è stato eccezionale ieri in qualifica stabilendo il nuovo record della pista catalana per la classe mediana, inoltre può contare su un passo estremamente competitivo che dovrebbe consentirgli di lottare abbastanza agevolmente per il podio e per il successo dopo il deludente quarto posto dell’ultimo GP dell’Emilia-Romagna a Misano. Il leader del campionato proverà ad aumentare il suo vantaggio nei confronti di Enea Bastianini e Marco Bezzecchi, distanti rispettivamente 5 e 20 punti in classifica generale dalla vetta. Attenzione però a non sottovalutare il temibile britannico Sam Lowes, 4° nel Mondiale (a -42 dalla testa) ma soprattutto 3° in griglia dopo aver messo in mostra un ritmo devastante al venerdì in FP2. Grande attesa in ottica azzurra anche per vedere all’opera Fabio Di Giannantonio, reduce dalla sua migliore prestazione stagionale con il quarto posto ottenuto ieri in qualifica con la Speed Up.

Il programma odierno si apre alle ore 10.10 con il warm-up mattutino, mentre il via della gara è previsto alle ore 13.20 con un’ora di ritardo rispetto al solito. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un momento della sfida iridata tutta azzurra in Moto2 tra Marini, Bastianini e Bezzecchi: buon divertimento!

