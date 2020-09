LIVE Djokovic-Schwartzman 7-5 6-3, Finale Internazionali Roma in DIRETTA: il serbo conquista il quinto titolo al Foro Italico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

CHIUDE QUI! Novak Djokovic ottiene il 5° titolo a Roma: 7-5 6-3 e 36° titolo 1000 nella sua carriera e sorpasso effettuato a Nadal! Davvero impressionante quando il serbo ha voluto fare la differenza, l’ha fatta. Applausi comunque a Diego Schwartzman che ha fatto il possibile, ma chapeau al n.1 del mondo.

40-30 Scappa il rovescio incrociato a Nole, che non trova bene la coordinazione su questo colpo.

40-15 Grande risposta dell’argentino con il rovescio e Nole seguendo il servizio a rete mette fuori la giocata di volo.

40-0 Rovescio incrociato devastante di Djokovic e tre match point per il n.1 del mondo.

30-0 10 punti consecutivi di Nole che sta letteralmente volando in questa fase, profondità assurda nei colpi.

15-0 Che scambio! Imbarazzante la precisione di Djokovic e Schwartzman che stremato spedisce out il suo passante di rovescio.

Spaventoso Djokovic! Rovescio lungolinea spaziale e break. 5-3 nel 2° set e ora il serbo va a servire per il match!

0-40 Sul nastro il rovescio incrociato di Schwartzman e tre palle break per Nole!

0-30 Pallonetto fantastico di Djokovic che lascia fermo l’argentino.

0-15 Out il dritto di Schwartzman in manovra.

Perfetto Djokovic e a zero tiene il turno di battuta: sale 4-3 nel 2° set in questa Finale.

40-0 Servizio slice vincente di Djokovic e out la risposta di dritto dell’argentino.

30-0 Grande cross di dritto di Djokovic e l’argentino letteralmente buttato fuori dal campo.

15-0 Cambio di ritmo di Djokovic e rovescio di controbalzo in rete di Schwartzman.

Bravissimo Schwartzman a far uso di drop shot e di ottime accelerazioni. 3-3 nel 2° set. Djokovic al servizio.

Quattro punti consecutivi per il serbo e Djokovic in vantaggio sul 3-2 nel 2° set. Schwartzman andrà a servire.

Vantaggio Djokovic, che tira fuori il suo rovescio lungolinea sulla riga.

40-40 Ancora errore in manovra di Schwartzman, con il dritto in rete.

30-40 Rovescio affossato in rete dall’argentino in questo scambio.

15-40 Attenzione, due palle break! Errore di Djokovic in manovra.

15-30 Out il dritto lungolinea di Djokovic, che esagera in questo caso.

15-15 Grandissimo rovescio incrociato di Schwartzman che coglie la riga.

15-0 Servizio-dritto per Djokovic.

Legge ottimamente la palla corta di Djokovic Schwartzman e 2-2 nel 2° set. A servire andrà il serbo.

40-15 Lungo di poco il rovescio incrociato di Schwartzman.

40-0 Servizio e dritto a sventaglio per l’argentino sulla riga.

30-0 Bravissimo Schwartzman a spingere con il dritto e a trovare il punto, nonostante la difesa del serbo.

15-0 Grandissima demi-volée di Schwartzman sul passante di rovescio basso di Djokovic.

2-1 Djokovic nel 2° set, la battuta gli dà una bella mano. Sarà Schwartzman alla battuta.

40-15 Il servizio gli dà una mano e ottiene il punto in questo scambio.

30-15: Dritto di Nole che si spegne in rete nello scambio.

30-0 Invenzione di Nole che da una posizione defilata si inventa una palla corta fantastica.

15-0 Rovescio largo dell’argentino in manovra.

Non trova il campo con il dritto Schwartzman e subito controbreak del serbo. Sarà Djokovic ad andare al servizio nel 2° set

30-40 Affossa in rete il tentativo di contro-smorzata Djokovic.

15-40 Seconda troppo morbida dell’argentino e il serbo affonda con il rovescio incrociato.

15-30 Lungo il dritto di Schwartzman nella ricerca del vincente.

15-15 Largo il dritto dell’argentino.

15-0 Servizio al corpo di Schwartzman e rovescio in rete del serbo.

Sbaglia ancora con il dritto Nole e break in favore di Schwartzman, mentre Djokovic si sfoga contro la racchetta.

15-40 Sbaglia il dritto Nole e due palle break per l’argentino in apertura di 2° set.

15-30 Ancora palla corta di Djokovic, Schwartzman ci arriva e realizza il punto.

15-15 Servizio e dritto in contropiede del serbo.

0-15 Insiste con la palla corta Djokovic e il suo secondo tentativo finisce il corridoio.

Inizia il 2° set con Djokovic al servizio.

Alza tantissimo la traiettoria con il dritto e in questo scambio sulla diagonale Djokovic si porta a casa il 1° set 7-5. Il serbo bravissimo a recuperare due break di ritardo nei confronti dell’argentino.

30-40 Fortunato Schwartzman il cui rovescio viene deviato dal nastro, morendo nella metà capo del serbo.

15-40 Lungo il pallonetto di Djokovic, nello schema palla corta-lob.

0-40 Largo il rovescio lungolinea dell’argentino e ci sono tre set-point per Nole.

0-30 Doppio fallo per l’argentino.

0-15 Lungo il rovescio di Schwartzman che non trova la giusta profondità.

Leggermente lungo il dritto in contropiede dell’argentino e dunque Djokovic sale 6-5 nel 1° set. Schwartzman andrà a servire per rimanere nel parziale.

Servizio al corpo di Djokovic e risposta in rete dell’argentino. Vantaggio per il serbo.

40-40 Altra smorzata che non passa la rete per Djokovic e si va ai vantaggi.

40-30 Frustata con il dritto lungolinea di Djokovic e dritto in rete dell’argentino.

30-30 Servizio sulla riga di Djokovic ed ace del serbo.

15-30 Dritto lungolinea in rete di Djokovic.

15-15 Il drop shot, ora, non passa di Djokovic…e palla in rete.

15-0 Altra splendida palla corta di Djokovic, a sorprendere Schwartzman nello scambio.

Grande prima a uscire di Schwartzman e con il rovescio lungolinea conquista il punto. 5-5 nel 1° set e il serbo a servire.

Vantaggio Schwartzman, rovescio lungolinea in rete di Nole.

40-40 Affossa il rovescio di Schwartzman, su una risposta normale di Djokovic.

Vantaggio Schwartzman con un servizio in slice a uscire, larga la risposta di Djokovic.

40-40 Bravissimo Schwartzman che spinge con il dritto sul lato destro di Nole e trova il vincente.

30-40 Grande recupero in spaccata di Nole sulla palla corta e lob lungo di Schwartzman. Set-point per il serbo.

30-30 Grandissimo rovescio lungolinea in contropiede di Djokovic.

30-15 Esagera con il rovescio incrociato Nole, traiettoria in corridoio.

15-15 Bravo l’argentino a prendersi il punto, venendo a rete e chiudendo su un ottimo attacco di dritto.

0-15 Grande risposta vincente con il dritto di Nole, che lascia fermo Schwartzman.

Bravissimo Djokovic a leggere il passante di rovescio di Schwartzman e volèe splendida. 5-4 per Nole nel 1° set. L’argentino andrà a servire per rimanere nel 1° set.

Vantaggio Djokovic, nuova palla corta del serbo e bravo nell’esecuzione.

40-40 Sbaglia con il dritto Djokovic da fondo.

Vantaggio Djokovic, forza troppo in questo dritto in top spin l’argentino.

40-40 Duello di palla corte tra i due e stavolta lo vince Djokovic che annulla la palla break.

30-40 Grande difesa con il dritto in drop dell’argentino e ci arriva malissimo Djokovic. Palla break!

30-30 Dritto in rete in questo scambio di Nole, che fatica a trovare continuità in questo game.

30-15 Servizio ben fatto e centrale, out la risposta dell’argentino.

15-15 Lungo il pallonetto di Nole, che aveva ben giocato la palla corta.

15-0 Servizio-dritto per Djokovic.

Chiude con un ace il piccoletto argentino e 4-4 nel 1° set. Djokovic al servizio.

40-15 Grandissimo passante di rovescio lungolinea di Schwartzman all’incrocio delle righe.

30-15 Splendida palla corta di Djokovic nello scambio.

30-0 Rovescio lungolinea in rete di Djokovic nello scambio da fondo.

15-0 Dritto un po’ lungo in risposta del serbo.

Servizio slice di Nole e quattro game consecutivi del serbo nel 1° set (2 soli errori gratuiti in questi quattro game). 4-3 nel 1° set per Djokovic, ora Schwartzman dovrà reagire.

40-15 Molto bravo l’argentino a incrociare con il dritto e a concludere con lo smash.

40-0 Sicuro nello smash Djokovic che spinge sempre di più.

30-0 Dritto lungolinea di Djokovic e niente da fare per la difesa dell’argentino.

15-0 Largo il dritto incrociato di Schwartzman.

Ed ecco qui. Djokovic rientrato in partita con questa risposta, dritto di Schwartzman affossa in rete. 3-3 nel 1° set e Nole al servizio.

Vantaggio Djokovic, rovescio lungolinea eccellente del serbo e palla del 3-3 nel 1° set.

40-40 Affonda con il dritto lungolinea Djokovic e lo smash è risolutivo.

40-30 Schwartzman invece la esegue magistralmente la palla corta e palla del 4-2 nel 1° set.

30-30 Non passa la palla corta di Nole, che esagera in questo caso.

15-30 Lungo il rovescio di Djokovic in manovra.

0-30 Sbaglia lo smash l’argentino, su un pallonetto molto ben fatto da Nole.

0-15 Grandissimo passante di rovescio incrociato di Djokovic e gioco di volo impossibile per Schwartzman che sbaglia.

Ace di Djokovic e gioco per il serbo. Schwartzman conduce 3-2 in questo 1° set con il break, ma il serbo sembra essersi svegliato.

40-15 Azzarda il serve&volley Djokovic, infilato però dall’argentino, essendo una seconda morbida.

40-0 Ottima prima palla al centro e smash risolutivo del serbo.

30-0 Nole sale di livello con due colpi vincenti dei suoi. Il serbo comincia a carburare.

Doppio fallo di Schwartzman che sente la tensione, ma 3-1 sempre per l’argentino. La pioggia è un po’ diminuita. Djokovic al servizio.

30-40 C’è l’errore con il rovescio incrociato di Schwartzman e palla del parziale controbreak per Djokovic.

30-30 Djokovic coi piedi dentro al campo aggredisce la seconda di Schwartzman e il dritto è risolutivo.

30-15 Spinge con il dritto sull’angolo sinistro e Nole non si salva con il pallonetto!

15-15 Bravo stavolta Nole che aumenta la velocità di palla e con il dritto incrociato si porta a casa il punto.

15-0 Ancora rovescio in rete di Nole (8 errori gratuiti, di cui sei con questo fondamentale).

Terzo errore gratuito consecutivo di Nole e Schwartzman si porta sul 3-0 (doppio break). L’intensità della pioggia aumenta a Roma. Si continua e l’argentino va a servire.

30-40 Djokovic troppo nervoso e rovescio completamente fuori misura sul lato sinistro. Palla break per l’argentino.

30-30 Altro errore di gratuito di Djokovic, che esagera nell’esecuzione del rovescio lungolinea.

30-15 Ottimo rovescio lungolinea di Djokovic, che sfonda con questo colpo.

15-15 Grandissima palla corta di Schwartzman e non riesce l’intervento in spaccata a Nole.

15-0 Ace centrale di Djokovic.

Altra palla corta mal eseguita da Djokovic e Schwartzman conduce 2-0 in questo primo set.

Inizia a piovere a Roma.

Vantaggio Schwartzman e palla corta in rete.

40-40 Doppio fallo dell’argentino.

Vantaggio Schwartzman, altro errore con il dritto di Djokovic.

40-40 Troppa fretta con il dritto, affossando il colpo in rete, forzando un po’ i tempi.

40-30 Lunga la risposta di rovescio del serbo e parla per il 2-0 Schwartzman.

30-30 Ancora servizio al sette dell’argentino e niente da fare per il serbo.

15-30 Grande passante di rovescio incrociato di Djokovic, suo grande marchio di fabbrica.

15-15 Grande servizio al sette per Schwartzman che colpisce mezza riga.

0-15 Ottimo attacco di dritto incrociato, aprendosi il campo con il back di rovescio.

ARRIVA IL BREAK! Scambio estenuante sulla diagonale di rovescio che sorride l’argentino e ora sarà Schwartzman a servire in questo 1° set.

Vantaggio Schwartzman! Ci arriva per bene sulla palla corta di Nole e poi colpo incrociato a sorprendere il serbo.

40-40 Bravissimo Schwartzman, pallonetto difensivo ben fatto dall’argentino e poi smash risolutivo.

40-30: Spinge bene con il rovescio incrociato Nole e risposta out di Schwartzman.

30-30 Non arriva benissimo su questa palla Djokovic, che sparacchia il rovescio out.

30-15 Lungo il rovescio in back di Djokovic nello scambio.

30-0 Magnifica palla corta di Djokovic, che sorprende Schwartzman molto lontano dalla riga di fondo.

15-0 Servizio centrale ben eseguito da Nole e risposta di dritto in rete dell’argentino.

17.12: Si comincia! Djokovic al servizio.

17.10: Grande atmosfera a Roma, nonostante i soli 1000 spettatori.

17.06: I due tennisti avviano le fasi di riscaldamento in campo sul Centrale.

17.04: Entrano i due giocatori, accolti dagli applausi dei 1000 spettatori.

17.01: Djokovic sarà costretto a tirar fuori dalla racchetta il suo miglior tennis per battere questo Schwartzman.

16.58: I giocatori stanno ultimando la loro fase di riscaldamento negli spogliatoi, tra poco entreranno in campo.

16.55: I due giocatori negli spogliatoi effettuano il loro riscaldamento.

16.53: Nole, dopo una settimana di silenzi e sensazioni strane, ha finalmente potuto raccogliere gli applausi del pubblico sul Centrale, traendone anche l’energia nei momenti delicati, specie nella prima frazione, per poi ringraziarlo con il suo classico saluto braccia al cielo. Un’emozione che non provava da mesi, dalla tanto contestata “Adria Cup”, il 33enne di Belgrado che va a caccia della cinquina vincente al Foro Italico, dove è datato 2015 il suo ultimo trionfo (2008, 2011 e 2014 i precedenti).

16.50: 10′ all’inizio del match.

16.46: Una partita dal sapore di rivincita, ricordando la semifinale dell’anno scorso che Djokovic seppe vincere al terzo set in semifinale, soffrendo tantissimo il tennis a tutto campo del sudamericano. Per quanto si è visto, ci si attende un grandissimo spettacolo.

16.43: Una partita semplicemente perfetta, che il ventottenne di Buenos Aires è riuscito a portare a casa in due set. Ieri il numero 15 ATP ha completato l’opera superando al tie-break del terzo set Denis Shapovalov e staccando così il pass per la finalissima di oggi.

16.40: Del tutto inaspettato, invece, l’altro qualificato all’appuntamento di oggi pomeriggio: Diego Schwartzman, alla prima finale di un Masters 1000 della propria carriera. L’argentino, da sempre grande terraiolo, ha sconfitto John Millman e Hubert Hurkacz prima di compiere l’impresa ai quarti di finale contro Rafael Nadal.

16.36: Giunto a Roma con la voglia di mettersi alle spalle questa spiacevole vicenda, il serbo si è reso protagonista di un ottimo torneo, nel quale ha eliminato nell’ordine Salvatore Caruso, Filip Krajinovic, Dominik Koepfer e Casper Ruud: un solo set perso e finale conquistata. Oggi partirà favorito: l’obiettivo è riprendersi Roma a cinque anni di distanza dall’ultima affermazione.

16.33: Nole parte coi favori del pronostico. Il numero 1 al mondo si è dimostrato un rullo compressore, tant’è che in questo 2020 non ha ancora perso una partita sul campo. L’unico ko è giunto agli US Open per via della squalifica comminatagli nel corso del match contro Pablo Carreno Busta per aver tirato una pallata a una giudice di linea: un gesto involontario ma non consentito dal regolamento, per cui il serbo è stato costretto ad abbandonare anzitempo lo Slam a stelle e strisce.

16.30: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della finale maschile degli Internazionali d’Italia 2020 tra il n.1 del mondo Novak Djokovic e il n.15 ATP Diego Schwartzman. Il Foro Italico, che vedrà 1000 spettatori tra gli spalti, è pronto a godersi lo spettacolo.

