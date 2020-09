Internazionali d’Italia 2020: Novak Djokovic supera Casper Ruud in due set e approda in finale

Novak Djokovic ha battuto in due set (7-5 6-3) la grande sorpresa degli Internazionali d’Italia 2020, ovvero Casper Ruud, staccando il pass per la finale. E’ stato un bel match, nel quale il campione serbo ha fatto valere la sua maggiore esperienza ed abitudine a giocare le partite che contano.

Primo set che parte in salita per Djokovic, che nel terzo game perde il servizio, con il norvegese che sale sul 2-1. Il numero 1 del mondo, nonostante qualche errore non forzato di troppo, nel sesto gioco riesce a procurarsi due palle break, mettendo sotto pressione Ruud. Il 21enne nativo di Oslo riesce ad annullarle ed a mantenere il vantaggio (4-2). E’ evidente, però, che l’inerzia del match sia cambiata. Sul più bello, nel decimo game, il norvegese serve per archiviare il primo set e sale fino al 40-15 ma qui accade qualcosa di incredibile. Ruud si blocca, diventa falloso, e Djokovic ne approfitta e piazza quattro punti consecutivi che gli regalano il break che vale il pareggio (5-5). Il numero 34 del mondo, nonostante il contraccolpo psicologico, reagisce, ma il campione serbo annulla i tre break point e passa avanti (6-5). Neanche a dirlo il numero 1 del mondo nel dodicesimo gioco diventa ancora più aggressivo e trova la zampata, nel turno di servizio dell’avversario, che vale il set (7-5).

Loading...

Loading...

L’inizio del secondo set è molto equilibrato. Nel secondo game Ruud è costretto ad annullare due palle break all’avversario, così come Djokovic nel gioco successivo è costretto ad affrontare ben quattro break point. A determinare la partita è il sesto gioco, nel quale il numero 1 del mondo sfrutta un passaggio a vuoto del norvegese e gli strappa il servizio a zero. A questo punto al 33enne nativo di Belgrado non resta che controllare e chiudere 6-3.

Le statistiche parlano di Djokovic più preciso al servizio, con la percentuale di prime in campo del 75% contro il 68% dell’avversario, inoltre il serbo è riuscito ad ottenere il 65% di punti con la prima (63% per il norvegese) ed il 64% con la seconda, contro il 47% di Ruud.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse