LIVE Crotone-Milan, Serie A calcio in DIRETTA: il Diavolo a caccia dei 3 punti allo ‘Scida’

Orario, probabili formazioni e come vedere Crotone-Milan

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Crotone-Milan match della Serie A Tim 2020-21, i rossoneri orfani di Ibrahimovic vanno in Calabria dove ad attenderli c’è il Crotone.

Stroppa si affiderà al solito 3-5-2. Vista anche l’assenza per infortunio di Riviere, la coppia d’attacco sarà composta da Simy e Messias. Rispetto a Genova non ci sarà un trequartista, a centrocampo Cigarini in cabina di regia e ai suoi lati Eduardo e Zanellato nel ruolo di mezzali. Sulle due fasce Rispoli a destra e Molina a sinistra. Fra i pali ci sarà Cordaz, mentre Magallán, Marrone e Golemic comporranno la linea difensiva a tre. Infortunati anche Benali, Cuomo e Gigliotti, poche scelte per Stroppa.

L’assenza più pesante per Pioli è quella di Ibrahimovic, che non potrà essere della partita perché risultato positivo al Coronavirus. Il riferimento offensivo dei rossoneri potrebbe essere dunque il giovane Colombo, come avvenuto per l’impegno infrasettimanale di Europa League. Alle sue spalle Castillejo, Calhanoglu e Rebic a formare la linea dei tre trequartisti. In mediana ancora panchina per Tonali, si va verso la conferma del duo formato da Kessié e Bennacer. I problemi maggiori per il tecnico parmense sono in difesa, reparto che registra l’assenza di ben quattro elementi: Romagnoli, Musacchio e Conti sono infortunati, mentre Leo Duarte non ci sarà perché anche lui positivo al Covid-19. Davanti a Gianluigi Donnarumma, il giovane Gabbia, che affiancherà al centro il danese Kjaer, mentre Calabria e Theo Hernández saranno i due esterni bassi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Crotone-Milan, partita valevole per la Serie A Tim 2020/2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 18:00. Buon divertimento!

