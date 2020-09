LIVE Crotone-Milan 0-2, Serie A calcio in DIRETTA: facile vittoria dei rossoneri. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.06 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

20.03 Ecco le pagelle:

CROTONE (3-5-2): Cordaz 5; Magallan 6, Marrone 4.5, Golemic 5; Pedro Pereira 6 (72′ Reca 6), Messias 6, Cigarini 6, Zanellato 5.5 (46′ E. Henrique 5), Molina 5 (83′ Rispoli s.v.); Simy 5.5, Dragus 5. All. Stroppa 5.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 6; Calabria 6.5, Kjaer 7, Gabbia 6, Hernandez 6.5; Kessié 7.5, Tonali 6 (63′ Bennacer 6.5); Saelemaekers 6 (63′ Castillejo 6), Calhanoglu 6.5 (82′ Krunic s.v.), Brahim Diaz 7 (83′ Leao s.v.); Rebic 6 (57′ Colombo 6). All. Pioli 6.

20.00 Partita vinta in modo convincente da parte del Milan sempre padrone del gioco, sblocca la partita Kessié su rigore e la chiude il giovane Brahim Diaz ad inizio secondo tempo.

94′ Fine della partita, Crotone-Milan 0-2.

92′ Giallo per Leao per fallo su Messias a centrocampo.

90′ Ci saranno quattro minuti di recupero.

88′ Traversa di Krunic dopo una straordinaria azione di Leao dentro l’area di rigore.

86′ Fuori Molina e dentro Rispoli per il Crotone.

84′ Milan che controlla la partita in netta tranquillità, nonostante il pressing del Crotone.

82′ Fuori Calhanoglu e Brahim Diaz, dentro Leao e Krunic per il Milan.

80′ Intervento fondamentale di Kjaer che anticipa Simy lanciato in attacco tutto solo.

78′ Giallo per Theo Hernandez che stende Messias lanciato in velocità sulla fascia.

76′ Possesso del pallone prolungato del Milan che può gestire un tranquillo doppio vantaggio.

74′ Tacco volante di Castillejo che non trova compagni.

72′ Crotone che non riesce a creare pericoli particolari alla porta difesa da Donnarumma.

70′ Lancio da dietro per Simy, fa buona guardia Kjaer.

68′ Fuori Dragus e Pereira per Reca e Vulic nel Crotone.

66′ Tra poco l’ingresso in campo di Reca, l’ultimo acquisto in ordine temporale del Crotone.

64′ Nonostante la pressione del Crotone, il Milan gestisce la partita tranquillamente.

62′ Fuori Tonali e Saelemaekers, Bennacer e Castillejo nel Milan.

60′ Crotone che prova ad attaccare, vuole riaprire la partita.

58′ Entra Colombo al posto di Rebic nel Milan.

56′ Milan momentaneamente in dieci uomini.

54′ Brutto infortunio per Rebic alla spalla, esce fuori dal campo e va in spogliatoio.

52′ Dragus in girata va vicino alla rete, dopo un cross dalla sinistra.

50′ Goooooooooooooooooooool, Brahim Diazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, approfitta di uno svarione difensivo dove in girata beffa Cordaz, Crotone-Milan 0-2.

48′ Esce Zanellato ed entra Eduardo nel Crotone.

46′ Inizia il secondo tempo!

18.55 Finisce un primo tempo dove grazie al calcio di rigore i rossoneri sbloccano una partita che era bloccata sul piano tattico, inoltre il forte vento disturba i calciatori durante le traiettorie del pallone nei passaggi.

A tra poco per il secondo tempo!

48′ Finisce il primo tempo, Crotone-Milan 0-1.

47′ Gooooooooooooooool, Kessieeeeeeeeeeeeeeee, sblocca la partita con un rigore tirato con freddezza, Crotone-Milan 0-1.

45′ Rigore per il Milan, Rebic viene steso in area di rigore da Marrone.

43′ Calcio da fermo battuto da Calhanoglu, prolunga Gabbia di testa, il pallone rotola sul fondo.

41’62% di possesso palla per il Milan.

39′ Fallo di Simy in attacco, spallata di Donnarumma.

37′ Calhanoglu lancia Rebic, ma il pallone è troppo lungo.

35′ Azione insistita del Milan: cross di Saelemaekers, respinge di testa Cigarini.

33′ Calcio di punizione battuto da Calhanoglu, il pallone si infrange sulla barriera.

31′ Possesso palla per il Milan che prova a trovare spazi per gli inserimenti dei trequartisti.

29′ Rebic da ottima posizione si fa recuperare e non riesce ad arrivare al tiro.

27′ Si difende bene il Crotone, ma il Milan crea pericoli quando alza i ritmi.

25′ Messias, sinistro a giro che termina largo.

23′ Insiste il Milan, ma il tiro debole di Brahim Diaz viene respinto dalla difesa di casa.

21′ Kjaer prende la traversa dopo un colpo di testa a seguito di un corner!

19′ Milan che spinge, vuole provare ad andare in vantaggio prima della fine del primo tempo.

17′ Conclusione di Calhanoglu dal limite, Cordaz para ancora facilmente.

15′ Tonali per Brahim Diaz che prova sul secondo palo il tiro a giro, ancora pronto alla risposta Cordaz.

13′ Possesso palla difensivo per il Crotone.

11′ Calabria prova il lancio dentro l’area di rigore, Cordaz anticipa Rebic.

9′ Cross di Pedro Pereira che però non trova nessuno in area di rigore.

7′ Calhanoglu ci prova da fuori e chiama alla parata Cordaz in tuffo.

5′ Dragus per Pedro Pereira che prova a mettere in mezzo ma Gabbia anticipa Simy.

3′ Il forte vento limita le giocate tecniche delle due squadre, facendo cambiare rapidamente la direzione del pallone.

1′ Inizio della partita!

17.55 Tra poco l’ingresso in campo delle due squadre.

17.50 Tra dieci minuti ci sarà l’inizio della partita.

17.47 Conferma del 352 per Stroppa, che cambia due uomini rispetto alla prima partita (persa 4-1 col Genoa). Problemi per l’autore del gol Riviere (in panchina): c’è Dragus in coppia con Simy dal 1′. Dentro anche Pedro Pereira sulla destra con Molina che si sposta a sinistra. Zanellato vince il ballottaggio con Vulic in mezzo.

17.44 Prima partita da titolare nel Milan di Sandro Tonali. L’ex Brescia aveva giocato già tre spezzoni di match di inizio stagione, ma mai dal 1′. Affiancherà Kessié a centrocampo.

17.41 Nel Milan, come noto, c’è assente Ibra, positivo al Covid-19 e in out dai convocati. Torna Rebic (squalificato in Europa League): giocherà al centro dell’attacco. Leao torna disponibile in panchina.

17.38 Il Milan è imbattuto in quattro precedenti contro il Crotone in Serie A, grazie a tre successi e un pareggio.

17.35 Il Milan è imbattuto da 13 partite di Serie A contro squadre neopromosse (8 vittorie, 5 pareggi), e ha sempre trovato il gol nelle nove più recenti – l’ultima sconfitta risale all’aprile 2018 contro il Benevento.

17.32 Il Milan non perde da 13 partite di campionato (10 vittorie, 3 pareggi): è la striscia in corso più lunga nel massimo torneo; i rossoneri non infilano una serie più lunga di match senza sconfitta da aprile 2013 (14 in quel caso).

17.29 Il Milan non ha subito gol nelle ultime due partite di campionato; i rossoneri non arrivano a tre gare consecutive senza incassare reti da marzo 2018 (quattro).

17.26

17.23 Il Milan va a bersaglio da 21 gare consecutive di campionato; i rossoneri non fanno meglio dal marzo 2009 (22).

17.20 Stefano Pioli ha raccolto 27 punti nelle sue prime 15 trasferte di campionato; l’unico allenatore dei rossoneri ad aver fatto meglio nelle prime 15 panchine lontano da casa nell’era dei tre punti è stato Massimiliano Allegri (31 punti).

17.17 È soltanto la seconda volta, in 16 precedenti di andata, che il Milan incrocia una squadra calabrese nelle prime due partite di un campionato di Serie A, dopo la sfida proprio con il Crotone nel primo match del torneo 2017/18 (3-0 per i rossoneri).

17.14 Zlatan Ibrahimovic ha segnato negli ultimi tre match di Serie A; l’ultima volta che l’attaccante del Milan ha trovato il gol per più partite di fila in uno dei campionati Top5 risale all’agosto 2016 (otto, sommando Premier League e Ligue 1).

17.11 Zlatan Ibrahimovic, oggi assente, ha segnato in carriera soltanto due volte nelle prime due gare di esordio stagionale nei Top-5 campionati europei: nel 2009, con il Barcellona, e nel 2016, con il Manchester United.

17.08 Contro nessuna squadra Luca Cigarini ha segnato più gol che contro il Milan in Serie A: due (al pari dell’Inter), con le maglie di Napoli e Atalanta. La prossima sarà inoltre la presenza numero 350 nel massimo torneo per il centrocampista del Crotone.

17.05 Ecco le formazioni ufficiali:

CROTONE – Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pedro Pereira, Messias, Cigarini, Zanellato, Molina; Simy, Dragus.

MILAN – Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessiè, Tonali; Brahim Diaz, Calhanoglu, Saelemaekers; Rebic.

17.02 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Crotone-Milan partita della Serie A Tim.

Orario, probabili formazioni e come vedere Crotone-Milan

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Crotone-Milan match della Serie A Tim 2020-21, i rossoneri orfani di Ibrahimovic vanno in Calabria dove ad attenderli c’è il Crotone.

Stroppa si affiderà al solito 3-5-2. Vista anche l’assenza per infortunio di Riviere, la coppia d’attacco sarà composta da Simy e Messias. Rispetto a Genova non ci sarà un trequartista, a centrocampo Cigarini in cabina di regia e ai suoi lati Eduardo e Zanellato nel ruolo di mezzali. Sulle due fasce Rispoli a destra e Molina a sinistra. Fra i pali ci sarà Cordaz, mentre Magallán, Marrone e Golemic comporranno la linea difensiva a tre. Infortunati anche Benali, Cuomo e Gigliotti, poche scelte per Stroppa.

L’assenza più pesante per Pioli è quella di Ibrahimovic, che non potrà essere della partita perché risultato positivo al Coronavirus. Il riferimento offensivo dei rossoneri potrebbe essere dunque il giovane Colombo, come avvenuto per l’impegno infrasettimanale di Europa League. Alle sue spalle Castillejo, Calhanoglu e Rebic a formare la linea dei tre trequartisti. In mediana ancora panchina per Tonali, si va verso la conferma del duo formato da Kessié e Bennacer. I problemi maggiori per il tecnico parmense sono in difesa, reparto che registra l’assenza di ben quattro elementi: Romagnoli, Musacchio e Conti sono infortunati, mentre Leo Duarte non ci sarà perché anche lui positivo al Covid-19. Davanti a Gianluigi Donnarumma, il giovane Gabbia, che affiancherà al centro il danese Kjaer, mentre Calabria e Theo Hernández saranno i due esterni bassi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Crotone-Milan, partita valevole per la Serie A Tim 2020/2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 18:00. Buon divertimento!

Foto: LaPresse