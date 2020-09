LIVE Cecchinato-de Minaur, Roland Garros 2020 in DIRETTA: quinta sfida tra il siciliano e l’australiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Roland Garros 2020 tra Marco Cecchinato e l’australiano Alex de Minaur.

Si gioca sul campo numero 9 dello Slam parigino, che potrebbe essere tra i tanti interessati da una pioggia da tempo annunciata, in grado potenzialmente di far slittare il match dal primo pomeriggio francese alle volontà concesse da Giove Pluvio. Si tratta del quinto confronto tra i due, con de Minaur in vantaggio per 3-1, ma sconfitto nell’unico precedente sulla terra rossa, disputato al Foro Italico di Roma, dove l’italiano vinse in tre set.

Cecchinato è arrivato in tabellone principale superando senza nemmeno l’ombra di un problema le qualificazioni e continuando a mostrare quei progressi già visti agli Internazionali d’Italia: i risultati sono stati un 6-3 7-5 sul lettone Ernests Gulbis, un 6-2 6-3 sul francese Constant Lestienne, un 6-1 6-2 sul belga Kimmer Coppejans. Di contro, de Minaur è in tabellone in qualità di numero 25 del seeding, ma a Parigi ha vinto un solo match in tre partecipazioni, lo scorso anno contro l’americano Bradley Klahn, prima di finire travolto dallo spagnolo Pablo Carreno Busta.

Il siciliano è ancora alla ricerca del primo successo in uno Slam diverso dal Roland Garros 2018, quello in cui raggiunse una clamorosa semifinale battendo in sequenza, dal terzo turno in poi, lo stesso Carreno Busta, il belga David Goffin e un Novak Djokovic che era alla vigilia del riprendersi il suo posto nel gotha del tennis mondiale. L’anno scorso, ed è questo il risultato da riscattare, ha perso subito contro il francese Nicolas Mahut, poi giunto fino al terzo turno.

Il match tra Marco Cecchinato e Alex de Minaur è previsto come secondo sul Court 9, dopo quello tra Andreas Seppi e Sebastian Korda, e dunque non prima almeno delle 13:00, ove la pioggia dovesse tenere, altrimenti i tempi si allungherebbero. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

