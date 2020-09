LIVE Beach volley, Europei 2020 DIRETTA. Semifinale: sconfitta a testa alta di Lupo/Nicolai contro Mol/Sorum (0-2). Azzurri per il bronzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.18: E’ stata una grande partita!!! Gli azzurri non hanno mollato di un centimetro contro la coppia norvegese che aveva triturato tutti gli avversari finora. Ora la coppia italiana andrà a giocarsi alle 16.30 la finale per il terzo posto contro Liamin/Myskiv alle 16.30 ora italiana

19-21 La chiude Mol con la diagonale da destra. Sconfitta a testa alta per gli azzurri contro i più forti

19-20 Out il diagonale di Mol

18-20 La piazzata lunga di Nicolai

17-20 Spara fuori la battuta Nicolai

17-19 Mano out di Lupo

16-19 Nooooooooooooooooooooo!!! L’Italia butta via l’occasione per tornare sotto. Tre attacchi gettati al vento e Mol piazza il muro su Lupo

16-18 Altro tocco vincente di Lupo. Ora o mai più…

15-18 Copertura incredibile sul muro di Nicolai di Mol che poi spara una diagonale potentissima

15-17 Il tocco vincente di Lupo in diagonale

14-17 Il muro di Mol

14-16 Il diagonale stretto di Sorum dopo il muro di Nicolai

14-15 Murooooooooooooooo!!! Nicolaiiiiiiiiiiiiii!!! Finalmente. E’ il primo nel match

13-15 Diagonale di Lupo dal centro

12-15 La diagonale di Mol

12-14 Vincente il cut di Lupo

11-14 Il diagonale di Mol

11-13 Vincente Nicolai ma i norvegesi sono su tutti i palloni

10-13 Segnali di resa per gli azzurri… Out l’attacco di Lupo, ancora un errore

10-12 Sulla riga l’attacco di Sorum

10-11 Vincente Lupo nonostante il tocco in difesa di Sorum

9-11 Muro out di Sorum

9-10 Out di pochissimo il servizio di Mol

8-10 Out il servizio di Nicolai

8-9 Diagonale da destra di Nicolai

7-9 Errore al servizio Italia

7-8 Mano out Lupo!

6-8 Out il contrattacco di Nicolai che non trova le mani del muro avversario

6-7 Out servizio Sorum

5-7 Shot line Sorum

5-6 Esce il servizio di Mol

4-6 Ace con nastro Mol

4-5 La parallela di Sorum

4-4 Nicolai vince il contrasto a rete

3-4 Stavolta colpisce la riga la diagonale di Sorum

3-3 Out l’attacco di Sorum

3-2 Errore al servizio Norvegia

3-1 Ace Mol

25-27 Il muro di Mol dopo la brutta ricezione di Nicolai che lo ha costretto ad attaccare staccato da rete. Peccato: grande Italia ma grandissima Norvegia

25-26 Mol indovina la parallela vincente dal centro

25-25 Lupooooo!!! Inganna il muro di Mol

24-25 La parallela vincente di Mol

24-24 La diagonale potente di Paolo Nicolai!!!

23-24 Arcobaleno di Sorum. Magia

23-23 Lupo non sbaglia lo shot line

22-23 Magia di Sorum, attacco vincente dopo ricezione problematica

22-22 La parallela di Lupooooo!!!!

21-22 Mol attacca in modo vincente

21-21 Lupo annulla il set ball nonostante il tocco in difesa della Norvegia

20-21 Brutta alzata di Nicolai, Lupo attacca in rete

20-20 La parallela di Sorum dopo la difesa di Lupo

20-19 In rete il servizio di Mol

19-19 Out il servizio Italia

19-18 Out il servizio Norvegia

18-18 Non salta a muro Nicolai e Mol attacca vincente

18-17 Lupooooooooooooo!!! L’attacco vincente a chiudere un’azione concitata. Sembrava persa e invece gli azzurri sono lì

17-17 Non sbaglia il diagonale Mol da destra

17-16 Nicolaiiiiiiiiiiiiiiiii!!! Muro di contenimento e attacco vincente sulle mani del muro avversario

16-16 Lupoooooooooo!!! Difesa e contrattacco!

15-16 Il tocco di Nicolai, su cui adesso battono i norvegesi. Nulla può il muro di Sorum

14-16 Gran difesa di Sorum e rigiocata, impreciso Nicolai in difesa. Peccato

14-15 Potente Mol dal centro, è una partita a scacchi

14-14 Il diagonale con l’aiuto del nastro di Lupo

13-14 Errore al servizio Lupo, è già il quarto in battuta

13-13 Dink Lupo!!! Perfetto

12-13 Out il servizio di Nicolai

12-12 Out la piazzata di Sorum dopo una ricezione problematica

11-12 Vincente l’attacco di Nicolai da sinistra

10-12 Errore al servizio Italia

10-11 Lupo!! Di potenza sulle mani del muro di Mol

9-11 Out il servizio di Nicolai

9-10 Esce il servizio di Mol

8-10 Ace Mol

8-9 E Mol risponde con un altra palla lunga che inganna Lupo

8-8 Arcobaleno di Lupo a ingannare muro e difesa avversaria

7-8 Due difese incredibili di Lupo che poi viene bloccato dal muro a una mano di Mol

7-7 Errore al servizio Norvegia

6-7 Errore di Lupo

6-6 Cut shot di Mol, non impeccabile la difesa azzurra

6-5 Il bagher di prima intenzione di Lupo dopo la brutta ricezione dei norvegesi

5-5 Potente Lupo dal centro

4-5 Brutta azione degli azzurri, sbaglia l’alzata Nicolai, Sortum toglie le mani da muro e Lupo mette fuori

4-4 Out il servizio di Nicolai

4-3 Nicolai di seconda sulla bella ricezione di Lupo

3-3 Mano out di Mol da destra

3-2 Dink imprendibile di Lupo

2-2 Di potenza Mol dopo la bella ricezione sulla bordata al servizio di Nicolai

2-1 Il tocco vincente di Lupo

1-1 La parallela di Sorum

1-0 Attacco in diagonale di Lupo

11.30: Squadre in campo

11.29: E’ il momento della presentazione, c’è il sole a Jurmala e c’è vento perpendicolare alla rete

11.28: Le squadre stanno ultimando il riscaldamento

11.25: La finale femminile invece si giocherà fra le tedesche Behrens/Tillmann e le svizzere Heidrich/Vergè-Deprè

11.23: Nell’altra semifinale si giocherà il derby russo fra i campioni del mondo Krasilnikov/Stoyanovskyi e Liamin/Myskiv

11.20: Incognita numero uno la condizione fisica di Lupo e Nicolai che sono al primo torneo internazionale della stagione e arrivano dalla lunga e dispendiosa battaglia di ieri pomeriggio con Kantor/Losiak

11.18: Mol/Sorum lo scorso anno hanno giocato da aprile a settembre 64 incontri e ne hanno persi solo due, in questo Europeo quattro partite giocate, altrettante vinte, nessun set perso finora: un autentico schiacciasassi

11.16: Cinque i precedenti tra le due coppie in campo oggi. Lupo/Nicolai hanno vinto solo una volta, in occasione della finale europea del 2017, poi quattro successi consecutivi della coppia scandinava

11.13: Lupo e Nicolai avevano iniziato male la loro avventura europea perdendo 2-1 contro i bielorussi Dziadikou/Petruszka, poi solo vittorie per loro contro Dollinger/Winter, Thole/Wickler, Plavins/Tocs e Kantor/Losiak

11.11: Per Paolo Nicolai e Daniele Lupo è la quarta semifinale europea in carriera, nelle altre tre occasioni in cui l’hanno raggiunta i due azzurri hanno vinto il titolo, nel 2014, 2016 e 2017

11.07: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della semifinale degli Europei di beach volley tra gli azzurri Lupo e Nicolai e i numeri uno al mondo, i norvegesi Mol e Sorum

Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale del Campionato Europeo di beach volley che si conclude oggi a Jurmala, in Lettonia. Paolo Nicolai e Daniele Lupo inseguono il sogno di centrare la quarta finale continentale della loro carriera dopo i tre titoli conquistati nel 2014, 2016 e 2017 ma di fronte oggi hanno un muro che sembra invalicabile, quello composto dai due numeri uno al mondo, i norvegesi Anders Mol e Christian Sorum, campioni d’Europa in carica. nell’altra semifinale di fronte, in un derby russo, i campioni del mondo Krasilnikov/Stoyanovskiy e Liamin/Myskiv.

Mol/Sorum hanno ricominciato la stagione attuale da dove l’avevano lasciata un anno fa. Nel 2019, da aprile a settembre 64 partite disputate e due sole sconfitte, ora quattro vittorie, tutte nette e tutte convincente a Jurmala per la coppia norvegese che sembra determinata a ripetere l’exploit di Mosca un anno fa. A scompaginare i piani dei Vichinghi ci proveranno Lupo e Nicolai in una sfida dal pronostico scontato e che presenta un bilancio favorevole ai norvegesi, battuti solo una volta, nella finale dell’Europeo 2017, da Lupo/Nicolai che poi hanno perso le altre quattro sfide dirette disputate negli ultimi due anni.

Lupo/Nicolai, che l’Europeo lo hanno già vinto per ben tre volte, hanno iniziato male il loro cammino a Jurmala perdendo 2-1 contro i bielorussi Dziadkou/Piatrushka ma poi hanno inanellato una bella serie di vittorie, con i tedeschi Dollinger/Winter, con i tedeschi vice campioni del mondo Thole/Wickler nei sedicesimi, ieri mattina negli ottavi contro i forti padroni di casa lettoni Plavins/Tocs e nel pomeriggio nei quarti battendo 2-1 i polacchi Kantor/Losiak. Mol/Sorum, invece, hanno battuto in sequenza 2-0 Huber/Dressler, Samoilovs/Smedins, Aye/Gauthier-Rat e Herrera/Gavira.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della semifinale del Campionato Europeo di beach volley in corso di svolgimento a Jurmala, in Lettonia, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, azione dopo azione, per non perdersi davvero nulla. inizio alle 11.30.

