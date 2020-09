LIVE Beach volley, Europei 2020 DIRETTA: Menegatti/Orsi Toth travolte nei quarti: chiudono quinte. Tra poco Lupo/Nicolai-Kantor Losiak per la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.40: Appuntamento alle 14 sempre qui con Lupo/Nicolai-Kantor/Losiak che vale la semifinale maschile

12.39: Match da dimenticare per le azzurre, travolte 21-16, 21-13 da Makroguzova/Kholomina, superiori in tutto. Troppi errori e un pizzico di appagamento e stanchezza, forse, per la coppia italiana che è rimasta in partita fino all’11-11 del primo set, poi è stata letteralmente travolta dalla maggior brillantezza delle rivali. Male Menegatti in ricezione

13-21 Ancora muro di Makroguzova che chiude il match: 2-0 per la Russia. Menegatti/Orsi Toth chiudono al quinto posto il loro Europeo, esattamente come un anno fa

13-20 Muro Makroguzova

13-19 Errore in attacco Kholomina, la palla si ferma sul nastro

12-19 Vincente Vicky da destra

11-19 Servizio out Italia

11-18 Errore in bagher di Makroguzova

10-18 Potente Kholomina da destra

10-17 La parallela di Menegatti

9-17 La parallela di Makroguzova

9-16 Vincente di seconda intenzione Menegatti

8-16 Vincente il tocco di seconda intenzione di Makroguzova

8-15 Il muro di Makroguzova

8-14 “Da!” Grida Kholomina dopo l’ennesimo attacco vincente

8-13 Menegatti vincente dal centro

7-13 Ace Makroguzova, adesso è veramente dura per le azzurre

7-12 Out il servizio Italia

7-11 Out il servizio Russia

6-11 Makroguzova a scavalcare il muro

6-10 Vincente il diagonale di Menegatti

5-10 Difesa e tocco beffardo di Kholomina

5-9 Parallela vincente Makroguzova

5-8 Vincente Menegatti in diagonale

4-8 Il diagonale di Makroguzova

4-7 Cut di Makroguzova, dopo un tentativo di bagher di prima intenzione di Menegatti

4-6 Stavolta l’errore lo commette Kholomina in parallela

3-6 Azione lunghissima e sbaglia ancora un volta Menegatti mettendo fuori la parallela. Troppi errori

3-5 Vincente il diagonale di Menegatti

2-5 Out la parallela di Menegatti, occasione sprecata

2-4 Vincente Menegatti in diagonale lunga

1-4 Makroguzova a chiudere una lunga azione con un diagonale potente

1-3 Precisa Kholomina a scavalcare il muro

1-2 Mano out Menegatti

0-2 Sulle mani del muro di Vicky Makroguzova. Russe padrone del campo

0-1 Potente Kholomina in diagonale

16-21 Vincente dal centro Makroguzova. Le russe vincono il primo set 0-1

16-20 Vincente la diagonale di Vicky, annullato il primo set ball

15-20 Diagonale di Kholomina

15-19 Vincente la diagonale di Vicky

14-19 Muro di Makroguzova su Vicky

14-18 Out il servizio Kholomina

13-18 Errore al servizio Vicky

13-17 Vincente la diagonale di Menegatti

12-17 Kholomina sopra al muro di Viky in parallela

12-16 Menegatti pone fine alla serie russa con un bel tocco a scavalcare muro e difensore

11-16 Errore Menegatti

11-15 Ancora un pasticcio sotto rete delle azzurre e ne approfitta Kholomina

11-14 Sbaglia l’alzata Vicky e le russe se ne vanno

11-13 Menegatti in difficoltà in ricezione, ne approfitta Makroguzova con un bell’attacco dal centro

11-12 Sulla riga l’attacco dal centro di Kholomina

11-11 Out il servizio Russia

10-11 In campo il tocco lungo di Makroguzova

10-10 Out il diagonale di Kholomina

9-10 Diagonale vincente di Vicky dopo la bella difesa delle russe

8-10 out l’attacco di menegatti ma c’era probabilmente un tocco a muro

8-9 Kholomina vincente

8-8 ACEEEEEEEEE VICKYYYYYYY

7-8 Le russe difendono ma non riescono a rigiocare sull’attacco di Menegatti

6-8 Diagonale di Makroguzova dopo il muro non risolutivo di Vicky

6-7 Bella diagonale senza muro di Menegatti che fatica però in ricezione

5-7 Attacco lungolinea Kholomina

5-6 Errore al servizio Russia

4-6 Il muro di Makroguzova

4-5 Difesa e attacco vincente di Kholomina, azzurre in difficoltà in ricezione

4-4 Makroguzova chiude con un attacco sulle mani del muro una lunga azione

4-3 Diagonale potente di Makroguzova

4-2 Makroguzova inciampa sulla linea e sbaglia l’attacco dopo una grande difesa

3-2 Cut vincente di Menegatti

2-2 Il tocco di Kholomina a scavalcare il muro

2-1 La parallela di Menegatti

1-1 Kholomina dopo una brutta ricezione

1-0 Il tocco in attacco di Menegatti!

12.00: Coppie in campo, inizia il match

11.58: Coppia molto giovane, quella russa: 23 anni a testa. Coppie pronte ad entrare in campo, nel frattempo

11.56: Due le vittorie di Makroguzova/Kholomina nel World Tour finora, nel 2018 sulla sabbia di casa di Anapa e lo scorso ano nel torneo 4 stelle di Espinho in Portogallo

11.53: Le prime semifinaliste del torneo femminile sono le tedesche Behrens/Tillmann che nel primo quarto hanno superato 2-0 (22-20, 21-18) le finlandesi Lehtonen/Ahtiainen

11.50: Makroguzova/Kholomina arrivano da una stagione difficile, con un lungo stop nel 2019 causa infortunio proprio quando sembravano lanciate verso le vette delle classifiche mondiali. La coppia russa sembra essersi ripresa e rimessa in carreggiata. A Jurmala le russe hanno battuto 2-0 Gruszczynska/Wachowicz e 2-0 van Iersel/Ypma nel girone preliminare e negli ottavi di finale hanno sconfitto 2-0 le francesi Jupiter/Chamereau

11.48: Nella fase ad eliminazione diretta doppia vittoria per la coppia azzurra: contro le giovani russe Bocharova/Voronina (2-1) e 2-0 contro le lettoni campionesse d’Europa uscenti Kravcenoka/Graudina.

11.47: Menegatti/Orsi Toth hanno disputato fin qui un ottimo Europeo debuttando con un successo 2-0 contro le francesi Jupiter/Chamereau, poi proseguendo con una sconfitta 0-2 contro le ceche Hermannova/Slukova

11.45: Marta Menegatti ha già vinto il campionato Europeo di beach nel 2011 a Kristiansand in coppia con Greta Cicolari. Da allora nessuna coppia italiana al femminile è riuscita a salire sul podio continentale

11.44: Alle 14, poi, Lupo e Nicolai cercano la loro ennesima finale europea (sarebbe la quinta in carriera) affrontando i polacchi Kantor/Losiak

11.43: La prima sfida in programma riguarda il torneo femminile e vede di fronte Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth con le russe Makroguzova/Kholomina: in palio un posto in semifinale

11.41: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live dei quarti di finale del Campionato Europeo di beach volley in corso di svolgimento a Jurmala, in Lettonia.

Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei quarti di finale del Campionato Europeo di beach volley in corso di svolgimento a Jurmala, in Lettonia. Due sono le coppie azzurre ancora in corsa, Menegatti/Orsi Toth in campo femminile e Lupo/Nicolai in campo maschile che si giocano l’accesso alle semifinali del torneo più importante di questa stagione, il Campionato Continentale.

Lupo/Nicolai, che l’Europeo lo hanno già vinto per ben tre volte, hanno iniziato male il loro cammino a Jurmala perdendo 2-1 contro i bielorussi Dziadkou/Piatrushka ma poi hanno inanellato una bella serie di vittorie, con i tedeschi Dollinger/Winter, con i tedeschi vice campioni del mondo Thole/Wickler nei sedicesimi e infine questa mattina negli ottavi contro i forti padroni di casa lettoni Plavins/Tocs. Alle 14, ora italiana, gli azzurri affrontano i polacchi Kantor/Losiak, già affrontati ben sette volte in passato (una delle quali anche nella sfida ndi play-off per l’accesso agli ottavi ai Giochi Olimpici di Rio) con un bilancio di cinque vittorie per gli azzurri e due sole sconfitte. L’ultimo precedente risale a un anno fa, nel torneo di qualificazione olimpica (poi vinto dagli azzurri) con netta vittoria di Lupo/Nicolai.

Menegatti/Orsi Toth hanno disputato fin qui un ottimo Europeo debuttando con un successo 2-0 contro le francesi Jupiter/Chamereau, poi proseguendo con una sconfitta 0-2 contro le ceche Hermannova/Slukova e poi le due vittorie nelle sfide ad eliminazione diretta contro le giovani russe Bocharova/Voronina (2-1) e 2-0 contro le lettoni campionesse d’Europa uscenti Kravcenoka/Graudina. Alle 12 Menegatti/Orsi Toth affrontano la forte compagine russa Makroguzova/Kholomina, una delle coppie favorite per la vittoria finale, al rientro dopo un lungo stop che le ha costrette a saltare buona parte della scorsa stagione. I due precedenti, entrambi targati 2018, hanno visto la vittoria delle italiane.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dei quarti di finale del Campionato Europeo di beach volley in corso di svolgimento a Jurmala, in Lettonia, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, azione dopo azione, per non perdersi davvero nulla. Si inizierà alle ore 12 con Menegatti/Orsi Toth-Makroguzova/Kholomina e si proseguirà alle 14 con Lupo/Nicolai-Kantor/Losiak. Buon divertimento a tutti!

Foto Cev