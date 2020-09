Beach volley, Europeo 2020 Jurmala. Nicolai/Lupo non si fermano: sono ai quarti! Carambula/Windisch, rimonta fatale: nono posto

Paolo Nicolai e Daniele Lupo ritrovano il feeling con il loro torneo preferito, il Campionato Europeo, già vinto tre volte in carriera, e conquistano un’altra grande vittoria contro i padroni di casa lettoni Plavins/Tocs che frutta l’ingresso ai quarti di finale, impresa solo sfiorata dall’altra coppia azzurra, Windisch/Carambula che si ferma sul più bello (1-0 nei set e 13-13) e si arrende ai norvegesi Berntsen/Mol, chiudendo l’avventura continentale con un pizzico di amaro in bocca ma con un nono posto che non può che soddisfare visto che si trattava del primo torneo giocato in coppia dai due atleti italiani.

Una prova di grande forza e solidità, quella sfoderata da Lupo e Nicolai che hanno dominato in lungo e in largo un avversario pericoloso come la coppia lettone composta da Plavins e Tocs, due atleti di grande livello. Gli azzurri hanno condotto fin dalle prime battute nel primo set imponendosi con il punteggio di 21-17, grande equilibrio in avvio di secondo parziale con gli italiani che sono riusciti a scavare il piccolo solco decisivo nella fase centrale prima di imporsi 21-18 e conquistare l’accesso ai quarti dove affronteranno alle 14 i polacchi Kantor e Losiak, già affrontati ben sette volte in passato (una delle quali anche ai Giochi Olimpici di Rio) con un bilancio di cinque vittorie per gli azzurri e due sole sconfitte. L’ultimo precedente risale a un anno fa, nel torneo di qualificazione olimpica (poi vinto dagli azzurri) con netta vittoria di Lupo/Nicolai.

Un pizzico di rabbia, invece, per Carambula/Windisch che erano riusciti ad incanalare sui giusti binari la sfida contro i norvegesi Mol e Berntsen, cugini fra loro e in forte ascesa, con la voglia di andare a dare fastidio al fratello/cugino Anders Mol che è numero uno del ranking in coppia con Christian Sorum. Gli azzurri hanno letteralmente dominato il primo set con il punteggio di 21-12, poi sono partiti male nel secondo parziale (4-7), sono riusciti a raggiungere i rivali sul 13-13 ma sono crollati nel finale arrendendosi con il punteggio di 21-16. La coppia italiana non si è più ripresa nel tie break andando subito sotto e perdendo 15-10. per loro, comunque, un nono posto di valore.

Tra poco Menegatti/Orsi Toth scendono in campo per giocare i quarti di finale dell’Europeo contro le russe Makroguzova/Kholomina.

Ottavi di finale: Krasilnikov/Stoyanovskiy (RUS)-Huber/Dressler (AUT) 2-0 (21-14, 21-19), Mol/Berntsen (NOR)-Windisch/Carambula (ITA) 2-1 (12-21, 21-16, 15-10), Liamin/Myskiv (RUS)-Samoilovs/Smedins (LAT) 2-0 (21-18, 22-20), Varenhorst/van de Velde (NED)-Krattiger/Breer (SUI) 0-2 (19-21, 21-23), Plavins/Tocs (LAT)-Nicolai/Lupo (ITA) 0-2 (17-21, 18-21), Heidrich/Gerson (SUI)-Kantor/Losiak (POL) 0-2 (19-21, 16-21), Herrera/Gavira (ESP)-Bryl/Miszczuk (POL) 2-0 (21-18, 21-17), Mol/Sørum (NOR)-Aye/Gauthier-Rat (FRA) 2-0 821-12, 21-14)

Quarti di finale maschili: Nicolai/Lupo (ITA)-Kantor/Losiak (POL), Mol/Berntsen (NOR)-Krasilnikov/Stoyanovskiy (RUS) Mol/Sørum (NOR)-Herrera/Gavira (ESP), Liamin/Myskiv (RUS)-Krattiger/Breer (SUI)

Quarti di finale femminili: 13: Kozuch/Ludwig (GER)-Heidrich/Vergé-Dépré (SUI), 13: Hermannova/Slukova (CZE)-Bieneck/Schneider (GER), 12: Makroguzova/Kholomina (RUS)-Menegatti/Orsi Toth (ITA), 11: Lehtonen/Ahtiainen (FIN)-Behrens/Tillmann (GER).

Foto Cev