Beach volley, Europeo 2020 Jurmala. Menegatti/Orsi Toth show! Demolite le campionesse d’Europa: domani i quarti

Si chiude una bella giornata per il beach volley italiano con un’altra ottima notizia: Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth sono ai quarti di finale, per il secondo anno consecutivo e per la terza grande manifestazione internazionale consecutiva se si inseriscono anche i Mondiali di Amburgo dello scorso anno. Un risultato arrivato grazie al successo con le campionesse in carica uscenti, che in più giocavano sulla sabbia di casa, le lettoni Kravcenoca e Graudina che avevano vinto il titolo a sorpresa un anno fa a Mosca.

Menegatti/Orsi Toth hanno dominato letteralmente la sfida contro le lettoni che avevano già battuto con distacchi ampi lo scorso anno a Pechino in occasione del torneo di qualificazione olimpica. A proposito di qualificazione olimpica, il risultato ottenuto dalle azzurre, anche male che vada, permette loro di fare un buon bottino di punti che potrebbero aiutarle ad avvicinare l’ingresso tra le prime 15 del ranking e dunque staccare il biglietto per Tokyo 2021, anche se ancora non si conosce il calendario del prossimo anno e non si sa quanti tornei di qualificazione olimpica potranno essere disputati in primavera.

Menegati/Orsi Toth hanno giocato un ottimo primo set, dimostrandosi superiori alle lettoni in tutti i fondamentali e imponendosi 21-16. Nel secondo parziale ancora più netto il divario tra le due coppie con Menegatti/Orsi Toth che hanno distanziato le rivali fin da subito e hanno vinto 21-13 senza problemi. Nei quarti domani le azzurre affronteranno le russe Makroguzova/Kholomina, una delle coppie favorite per la vittoria finale, al rientro dopo un lungo stop che le ha costrette a saltare buona parte della scorsa stagione. I due precedenti, entrambi targati 2018, hanno visto la vittoria delle italiane.

Ottavi di finale femminili: Kozuch/Ludwig (GER)-Ittlinger/Laboureur (GER) 2-0 (21-15, 21-16), Keizer/Meppelink (NED)-Heidrich/Vergé-Dépré (SUI) 0-2 (24-26, 16-21), Hermannova/Slukova (CZE)-van Iersel/Ypma (NED) 2-0 (21-13, 21-10), Bieneck/Schneider (GER)-Brzostek/Gromadowska (POL) 2-1 (18-21, 21-16, 15-10), Makroguzova/Kholomina (RUS)-Jupiter/Chamereau (FRA) 2-0 (21-15, 21-17), Kravcenoka/Graudina (LAT)-Menegatti/Orsi Toth (ITA) 0-2 (16-21, 13-21), Liliana/Elsa (ESP)-Lehtonen/Ahtiainen (FIN) 1-2 (21-13, 19-21, 15-17), Hüberli/Betschart (SUI)-Behrens/Tillmann (GER) 0-2 (18-21, 15-21).

Quarti di finale femminili: 13: Kozuch/Ludwig (GER)-Heidrich/Vergé-Dépré (SUI), 13: Hermannova/Slukova (CZE)-Bieneck/Schneider (GER), 12: Makroguzova/Kholomina (RUS)-Menegatti/Orsi Toth (ITA), 11: Lehtonen/Ahtiainen (FIN)-Behrens/Tillmann (GER).

Sedicesimi di finale maschili: Brouwer/Meeuwsen (NED)-Huber/Dressler (AUT) 1-2 (21-16, 17-21, 12-15), Windisch/Carambula (ITA)-Bergmann/Pfretzschner (GER) 2-1 (16-21, 21-17, 15-10), Samoilovs/Smedins (LAT)-Koekelkoren/van Walle (BEL) 2-0 (21-18, 21-16), Dziadkou/Piatrushka (BLR)-Krattiger/Breer (SUI)n 0-2 (16-21, 19-21), Thole/Wickler (GER)-Nicolai/Lupo (ITA), Kantor/Losiak (POL)-Pristauz/Hörl (AUT) 2-0 (21-19, 21-17), Doppler/Horst (AUT)-Bryl/Miszczuk (POL) 0-2 (18-21, 19-21), Likholetov/Bykanov (RUS)-Aye/Gauthier-Rat (FRA) 0-2 (17-21, 16-21).

Ottavi di finale: 10: Krasilnikov/Stoyanovskiy (RUS)-Huber/Dressler (AUT), 9: Mol/Berntsen (NOR)-Windisch/Carambula (ITA), 10: Liamin/Myskiv (RUS)-Samoilovs/Smedins (LAT), 10: Varenhorst/van de Velde (NED)-Krattiger/Breer (SUI), 9: Plavins/Tocs (LAT)-Nicolai/Lupo (ITA), 9: Heidrich/Gerson (SUI)-Kantor/Losiak (POL), 10: Herrera/Gavira (ESP)-Bryl/Miszczuk (POL), 9: Mol/Sørum (NOR)-Aye/Gauthier-Rat (FRA).

Foto Cev