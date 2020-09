Beach volley, Europeo 2020 Jurmala. Tie break da favola: Menegatti/Orsi e Carambula/Windisch agli ottavi!

Due tie break e due vittorie per l’Italia del beach impegnata nei sedicesimi di finale dei Campionati Europei di Jurmala. Sia Menegatti/Orsi Toth che Carambula/Windisch hanno vinto le rispettive sfide dei sedicesimi di finale al terzo set, raggiungendo così l’obiettivo minimo del loro Europeo ma non è finita qui anche perchè in campo ora ci sono Lupo/Nicolai contro i fortissimi tedeschi Thole/Wickler, vice-campioni del mondo in carica.

Prova di carattere di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che avevano di fronte le ragazzine russe terribili Bocharova e Voronina che hanno fatto incetta di trofei a livello giovanile e sono considerate le predestinate del beach volley al femminile. Stavolta, però, è mancato qualcosa alle russe e Menegatti/Orsi Toth hanno fatto valere la loro maggiore esperienza per andare, ad esempio, a ribaltare un primo set che si era messo malissimo. Sotto 10-13 le italiane hanno stretto i denti, rimontato e sono riuscite ad imporsi ai vantaggi: 23-21.

Nel secondo set ancora le russe avanti 13-10 ma stavolta non c’è la rimonta delle azzurre che mollano la presa e perdono 21-12. Nel terzo set, però, Menegatti/Orsi Toth ritrovano il bandolo della matassa, tornano a mettere sotto pressione le avversarie con il servizio e riescono ad avere la meglio con il punteggio di 15-12. Nel pomeriggio alle 16.10 Menegatti/Orsi Toth affrontano le campionesse d’Europa in carica, le padrone di casa Kravcenoka/Graudina. Nell’unico precedente, alle qualificazioni olimpiche di Pechino lo scorso anno furono le azzurre ad avere la meglio in due set.

Grande risultato anche per Adrian Carambula e Jakob Windisch che, al primo torneo assieme, entrano fra le prime sedici coppie del Continente con una prestazione in crescendo contro i tedeschi Pfretschner e Bergmann, coppia anche questa appena formata e che sembrava aver da subito preso il ritmo giusto con il successo nel primo set: 21-16. nel secondo parziale gli azzurri sono partiti meglio, si sono portati avanti fino al 12-8 e nel finale hanno mantenuto le distanze fino al 21-17. Tie break equilibrato fino al 9-9, poi scatto decisivo degli italiani che si sono imposti con un break di 6-1 e il punteggio di 15-10.

Windisch/Carambula, ora, se la vedranno con la coppia numero 2 di Norvegia, composta da Hendrick Mol, fratello di Anders e dal cugino Mathias Berntsen, coppia che lo scorso anno è riuscita anche a salire sul podio del World Tour chiudendo terza sulla sabbia di casa a Oslo (1 stella).

Sedicesimi di finale maschili: Brouwer/Meeuwsen (NED)-Huber/Dressler (AUT) 1-2 (21-16, 17-21, 12-15), Windisch/Carambula (ITA)-Bergmann/Pfretzschner (GER) 2-1 (16-21, 21-17, 15-10), Samoilovs/Smedins (LAT)-Koekelkoren/van Walle (BEL) , Dziadkou/Piatrushka (BLR)-Krattiger/Breer (SUI), Thole/Wickler (GER)-Nicolai/Lupo (ITA), Kantor/Losiak (POL)-Pristauz/Hörl (AUT) 2-0 (21-19, 21-17), Doppler/Horst (AUT)-Bryl/Miszczuk (POL), Likholetov/Bykanov (RUS)-Aye/Gauthier-Rat (FRA) 0-2 (17-21, 16-21).

Sedicesimi di finale femminili. Amaranta/Lobato (ESP)-Ittlinger/Laboureur (GER) 0-2 (14-21, 19-21), Heidrich/Vergé-Dépré (SUI)-Gruszczynska/Wachowicz (POL) 2-0 (21-17, 21-10), van Iersel/Ypma (NED)-Birlova/Ukolova (RUS) 2-1 (21-23, 21-14, 15-10), Placette/Richard (FRA)-Brzostek/Gromadowska (POL) 0-2 (17-21, 23-25). 11.45: Kubickova/Kvapilova (CZE)-Jupiter/Chamereau (FRA) 0-2 (18-21, 24-26), Menegatti/Orsi Toth (ITA)-Bocharova/Voronina (RUS) 2-1 (23-21, 12-21, 15-12), Soria/Carro (ESP)-Lehtonen/Ahtiainen (FIN) 1-2 (22-20, 12-21, 11-15), Dabizha/Rudykh (RUS)-Behrens/Tillmann (GER) 0-2 (18-21, 13-21).

Ottavi di finale femminili: Kozuch/Ludwig (GER)-Ittlinger/Laboureur (GER), Keizer/Meppelink (NED)-Heidrich/Vergé-Dépré (SUI), Hermannova/Slukova (CZE)-van Iersel/Ypma (NED), Bieneck/Schneider (GER)-Brzostek/Gromadowska (POL), Makroguzova/Kholomina (RUS)-Jupiter/Chamereau (FRA), Kravcenoka/Graudina (LAT)-Menegatti/Orsi Toth (ITA), Liliana/Elsa (ESP)-Lehtonen/Ahtiainen (FIN), Hüberli/Betschart (SUI)-Behrens/Tillmann (GER)

Foto Fivb