Juventus-Sampdoria 3-0, debutto vincente dei bianconeri: Kulusevski, Bonucci e Cristiano Ronaldo a segno

La Juventus è partita col piede giusto e ha sconfitto la Sampdoria per 3-0 nel match valido per la prima giornata della Serie A 2020-2021. I Campioni d’Italia hanno sconfitto i blucerchiati all’Allianz Stadium di Torino grazie a un gol di Kulusevski al 13′ (l’attaccante ha segnato la sua prima rete in bianconero e lo ha fatto su assist di Cristiano Ronaldo) e al sigillo di Bonucci al 79′, prima della marcatura di Cristiano Ronaldo a tempo ormai scaduto. La Vecchia Signora è complessivamente piaciuta al debutto sotto la nuova guida tecnica di Andrea Pirlo ed è riuscita a imporsi contro un avversario bravo a concedere pochi spazi, ma incapace di creare delle concrete occasioni.

La Juventus è scesa in campo con un 3-4-1-2: Cristiano Ronaldo e Kulusevski in attacco supportati da Ramsey, chiavi del centrocampo affidate a McKennie e Rabiot, sugli esterni Frabotta e Cuadrado, mentre in difesa sono stati schierati Chiellini, Bonucci e Danilo, con Szczesny tra i pali. La Sampdoria di Claudio Ranieri ha risposto con un 4-5-1: Bonazzoli unica punta, centrocampo compatto (Depaoli e Jankto sugli esterni, Ekdal al centro affiancato da Thorsby e Leris), Bereszynski e Augello i terzini, Colley e Tonelli i centrali davanti al portiere Audero.

I padroni di casa sono partiti a spron battuto e al 13′ sono passati in vantaggio: azione insistita di CR7, Kulusevski sfrutta un rimpallo e la piazza col sinistro sul secondo palo. Cristiano Ronaldo è indemoniato e al 22′ colpisce la traversa con una grande conclusione di sinistro, poi al 34′ sfiora il raddoppio dopo una bella azione personale di Ramsey. La Sampdoria non è pervenuta e all’intervallo Ranieri si gioca il triplo cambio: dentro Ramirez, Quagliarella, Yoshida al posto di Depaoli, Leris, Tonelli.

La situazione non cambia: la Juventus gioca al piccolo trotto, i blucerchiati non riescono a creare grandi azioni e così i bianconeri possono amministrare il vantaggio con relativa facilità. I Campioni d’Italia vanno vicini al raddoppio con De Sciglio al 71′ e trovano poi il definitivo 2-0 al 79′ con Bonucci, bravo a insaccare sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Kulusevski. All’89’ c’è tempo anche per il gol di Cristiano Ronaldo (destro incrociato su invito di Ramsey). Nella partita delle 18.00, invece, pareggio per 1-1 tra Sassuolo e Cagliari: i sardi passano in vantaggio al 77′ con Simeone, dieci minuti più tardi Bourabia regala il pareggio agli emiliani.

Foto: Lapresse