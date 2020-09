Italian Baseball Series 2020: rinviata gara-3 della finale scudetto tra Bologna e San Marino

Gara-3 della finale scudetto di baseball, altrimenti nota come Italian Baseball Series, tra Fortitudo UnipolSai Bologna e San Marino è stata rinviata a causa della pioggia. il maltempo ha costretto a non giocare, dunque, il primo di tre atti in tre sere consecutive che avrebbero potuto dare una sterzata alla serie che vale il tricolore.

Bologna e San Marino rinviano di 24 ore l’appuntamento. Il nuovo calendario è dunque il seguente: domani si giocherà a Bologna, mercoledì a San Marino e giovedì di nuovo a Bologna. Confermate le eventuali gara-6 e gara-7 sabato e domenica.

Loading...

Loading...

La serie scudetto è in questo momento sull’1-1 dopo la vittoria nettissima di San Marino per 10-0 a Bologna e della Fortitudo per 7-4 a Serravalle; il fattore campo, dunque, deve ancora essere rispettato.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASEBALL

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIBS / EzR NADOC