Italian Baseball Series 2020, Mario Chiarini dopo gara6: “Ci prendiamo 24 ore per decidere il partente di gara7”

Gioia comprensibile a San Marino dopo gara6 di finale scudetto. La bella, quella partita decisiva agognata, è lì, a 48 ore di distanza e con la prospettiva del fuoco e delle fiamme. Mario Chiarini questo lo sa, e ai microfoni della FIBS esterna sia la gioia che le questioni future.

Queste le sue parole: “Abbiamo giocato una partita ottima, non potevo chiedere di meglio. Siamo partiti contratti, ma preso il punto abbiamo reagito subito. Con una no-hit combinata, addirittura! Onestamente siamo molto scaramantici e abbiamo guardato solo alla fine il pitching chart, e ce ne siamo resi conto. La no-hit è una bella cosa, anche per il pubblico, vederla. Domani lavoriamo sul raddoppiare il cuore: è gara7, si dà tutto. Adesso sono le motivazioni che contano, quanto sei disposto a dare. Dovremo giocare out dopo out: sono 10 gironi che siamo in giro e adesso dobbiamo dare tutto quello che abbiamo. Ci prendiamo 24 ore per decidere il partente, è ovvio che Maestri è quello che riposato più di tutti, come partente, non si possono fare solo conti di aritmetica o di giorni di riposo, è anche una questione di esperienza nel gestire partite così. Domani siamo qui al campo e decideremo“.

Risponde Lele Frignani, il manager della Fortitudo UnipolSai Bologna: “Abbiamo avuto diverse occasioni nei primi due inning, potevamo andare più avanti, ma non ci siamo riusciti. Scotti ha accusato un problema alla schiena, sicuramente non sarà a disposizione domani. Penso sia la temperatura, calata improvvisamente, perché sono lanciatori ben allenati e non vedo altri motivi“.

Foto: FIBS / EzR NADOC