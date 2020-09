Italian Baseball Series 2020, Mario Chiarini: “Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Solbach era nella zona”

10-0: questo il risultato con cui San Marino ha regolato, senza troppi complimenti, la Fortitudo UnipolSai Bologna detentrice del titolo di Campione d’Italia in gara1 delle Italian Baseball Series. Una finale scudetto partita benissimo per il club sammarinese, i cui membri sono giustamente felici, ma pur sempre con i piedi per terra dato che si tratta di una serie ancora lunga.

Markus Solbach è stato grandissimo protagonista, andando molto vicino a giocare la partita perfetta. Queste le sue parole rilasciate al sito ufficiale della FIBS: “Mi sono trovato molto bene contro una grande squadra. Non ho fatto nulla di diverso dalla mia solita routine. Non c’è nulla di meglio che iniziare una partita sopra di 4 punti, come ha fatto il mio attacco“.

Mario Chiarini esordisce in una finale con un successo roboante: “Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, non c’è nulla di meglio di iniziare vincendo 10-0 gara1 fuori casa. Markus oggi (ieri, N.d.R.) era nella zona e quando è così controllato, non è un lanciatore facile da affrontare. Quando le cose girano, la cosa è contagiosa, con un monte così, anche l’attacco gli è andato dietro. Ma siamo consapevoli che domani è tutta un’altra storia. È una gara2 che per noi è una gara1, con Alex (Maestri) sul monte. Andare in finale e vincere la finale è il nostro obiettivo dall’inizio dell’anno“.

Foto: FIBS / EzR NADOC