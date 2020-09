Italian Baseball Series 2020: Bologna fa sua gara5 nella prosecuzione, lunedì avrà il match point contro San Marino

La Fortitudo UnipolSai Bologna completa la rimonta che già l’aveva portata ieri al pareggio prima della sospensione, batte 11-8 San Marino in gara5 delle Italian Baseball Series e potrà giocarsi il primo match point nella sesta partita della finale scudetto. Una gara6 che, però, non si giocherà domani, ma lunedì, con l’eventuale gara7 in programma mercoledì, a seguito degli sconvolgimenti creati dai continui rinvii per pioggia.

A ripartire sul monte per San Marino è Nicola Garbella per Di Raffaele, ma quel che resta del quarto inning basta a Bertossi, su incomprensione tra lo stesso Garbella e Monello, per correre verso il 9-8 Fortitudo, che poi schiera Crepaldi al posto di Zotti al lancio. Dopo un quinto senza emozioni, nel sesto è ancora la UnipolSai a fare la voce grossa.

Helder subito trova un singolo, poi due sacrifici lo portano fino in terza e infine Bertossi, con il singolo al centro, lo porta a siglare il 10-8. Non è finita qui: Bertossi ruba la seconda e poi arriva in terza su errore di Monello nel tentativo di fermare il tentativo di base rubata. A quel punto il doppio a destra di Loardi crea le condizioni per l’11-8. Tocca a quel punto ad Alex Bassani andare a chiudere, d’esperienza, la questione nel giro di pochi minuti.

Foto: FIBS / EzR NADOC