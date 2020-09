Internazionali d’Italia 2020, risultati 18 settembre: fuori Victoria Azarenka, avanza Simona Halep

A Roma, per quanto riguarda gli Internazionali d’Italia di tennis 2020, oggi, sabato 19 settembre, sono stati disputati i quarti di finale del tabellone principale di singolare femminile, mentre nella giornata di domani si disputeranno i due incontri valevoli per le semifinali del torneo capitolino.

Nella parte alta del tabellone la bielorussa Victoria Azarenka si fa rimontare e sconfiggere dall’iberica Garbiñe Muguruza Blanco, la quale si impone per 3-6 6-3 6-4 e domani se la vedrà nel penultimo atto con la testa di serie numero uno, Simona Halep, che approfitta del ritiro della kazaka Yulia Putintseva, arrivato con la romena comunque già avanti per 6-2 2-0.

Nella parte bassa del tabellone esce invece l’ucraina Elina Svitolina, superata dalla boema Marketa Vondrousova, che si impone con lo score senza appello di 6-3 6-0 e domani sfiderà in semifinale, in un derby, la connazionale, numero due del seeding, Karolina Pliskova, che elimina la belga Elise Mertens per 6-3 3-6 6-0.

RISULTATI FEMMINILI 18 SETTEMBRE

Simona Halep batte Yulia Putintseva 6-2 2-0 ritiro

Garbiñe Muguruza Blanco batte Victoria Azarenka 3-6 6-3 6-4

Marketa Vondrousova batte Elina Svitolina 6-3 6-0

Karolina Pliskova batte Elise Mertens 6-3 3-6 6-0

